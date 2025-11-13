Alertan en Cádiz de un repunte del contrabando de tabaco en España: «Es ya el 10% de lo que se consume»

El contrabando de tabaco está en el punto de mira. Según los últimos datos del primer semestre de 2025, se ha detectado un incremento en las actividades ilícitas relacionadas con el tabaco en España, una tendencia que preocupa al sector y a las autoridades locales, especialmente en municipios fronterizos como La Línea de la Concepción (Cádiz) y localidades más cercanas en las que la actividad no cesa tal y como se ha visto esta misma semana cuando la Guardia Civil ha desarticulado en Sevilla una organización dedicada a la fabricación, distribución y venta de cajetillas de tabaco de contrabando.

En ese sentido se ha pronunciado Rocío Ingelmo, directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis Imperial Brands, durante la inauguración del X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco, celebrado La Línea. Ingelmo ha explicado que el contrabando se sitúa en torno al 10% del consumo total, y que dentro de esa cifra, el 1,7% corresponde a falsificaciones, un fenómeno en aumento.

«Cuando uno consume un producto falsificado, desconoce completamente su composición», advirtió, destacando los riesgos para la salud y el perjuicio económico que este comercio ilegal provoca en el sector, donde el tabaco es uno de los bienes con más impuestos asociados, incluyendo el IVA y los impuestos especiales.

Precisamente la directiva de Altadis también mostró preocupación por la proliferación de fábricas ilegales de tabaco en España, como la desmantelada recientemente en Sevilla, que utilizaban el país como punto de producción para distribuir el producto falsificado a otros mercados europeos. Y es que cabe recordar que esta organización que ha caído en Sevilla estaba perfectamente engranada y contaba con la participación de tres estanqueros, dos imprentas y personal de una clínica de prótesis dentales utilizadas de forma clandestina para la elaborar cigarrillos y empaquetado.

La Línea contra el fraude

En este contexto, el alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha destacado los esfuerzos que está realizando su Ayuntamiento para erradicar el contrabando procedente de Gibraltar, una actividad que durante décadas ha marcado la economía y la vida social del municipio.

Franco ha subrayado que la reciente equiparación fiscal de los precios del tabaco entre España y Gibraltar, incluida en el acuerdo firmado en junio entre la Unión Europea y el Peñón, supondrá «un paso decisivo» para eliminar el atractivo económico del contrabando y «erradicar por esa vía» esta práctica ilícita.

«Durante años, La Línea ha soportado las consecuencias negativas del contrabando de tabaco, que no solo tiene implicaciones económicas, sino también sociales muy importantes. Parte de nuestra población se ha visto históricamente vinculada a esta actividad, y en muchos casos, ha sido la antesala de delitos relacionados con el narcotráfico», afirmó el alcalde.

El regidor recordó además los problemas de seguridad derivados del contrabando, con episodios de «carreras enloquecidas de motos cargadas con cajas de tabaco» o la trágica muerte de un policía local en 2018 en acto de servicio.

Franco destacó la colaboración «codo con codo» entre la Policía Local, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Junta de Andalucía, así como los programas Eracis+ para atender a las barriadas más desfavorecidas y ofrecer alternativas a quienes tradicionalmente se han visto vinculados a este comercio ilegal.

«La implicación del Ayuntamiento está fuera de toda duda. Estamos viendo frutos, lentamente, pero los hay. Y seguiremos trabajando para que situaciones del pasado no se repitan», señaló.

Estancos en jaque

El alcalde también hizo hincapié en las consecuencias que el contrabando ha tenido en el tejido comercial del municipio. En la actualidad, La Línea cuenta con solo tres estancos para una población de 70.000 habitantes, una cifra que calificó de «ridícula».

«El consumo de tabaco es perjudicial, pero legal. Sin embargo, el cierre de estancos ha sido una consecuencia directa del contrabando. Estamos intentando reconducir la venta en kioscos y normalizar la situación con la colaboración de la Policía Local», explicó, confiando en que «una vez estabilizado el mercado, estos establecimientos vuelvan a abrir sus puertas».

El X Congreso Frente al Contrabando de Tabaco convierte así a La Línea en epicentro nacional del debate sobre esta problemática, con la participación de expertos, representantes institucionales y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que analizan las estrategias actuales y futuras para combatir una práctica que sigue lastrando la economía, la seguridad y la imagen de la frontera sur de Europa.