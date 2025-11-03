Vigilado, detenido y en prisión: así cayó el vendedor de droga que actuaba en el centro de Paterna

La Guardia Civil de Cádiz ha desmantelado un punto de venta de drogas en Paterna de Rivera y ha detenido a un vecino del municipio acusado de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. El hombre distribuía pequeñas dosis de cocaína y hachís desde la puerta de su propio domicilio, en pleno núcleo urbano, donde acudían a diario jóvenes de diferentes edades, algunos incluso varias veces al día.

La actividad ilícita, cada vez más frecuente, se desarrollaba con total impunidad y había generado un notable malestar y alarma entre los vecinos, al producirse en una zona de paso habitual de familias y menores que se dirigen a los centros escolares.

Vigilancia

Las primeras sospechas surgieron en el marco de las labores preventivas de seguridad ciudadana que los agentes de la Guardia Civil de Paterna de Rivera desarrollan de forma habitual. Detectaron un trasiego constante de personas en torno a un inmueble del municipio que podría estar funcionando como punto de venta de droga al menudeo.

Tras varias vigilancias discretas, los guardias civiles comprobaron que el detenido realizaba las ventas directamente desde la puerta de su vivienda, operando a cualquier hora del día y con un flujo continuo de compradores. Esta situación llevó a intensificar las investigaciones con el objetivo de erradicar cuanto antes la actividad.

G.C.

Registro

El pasado jueves se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio, donde los agentes hallaron 36,6 gramos de cocaína en roca de alta pureza, una dosis adicional de 2 gramos, 259 gramos de hachís, dinero fraccionado en billetes y monedas, y diversos utensilios utilizados para preparar las dosis destinadas a la venta.

Asimismo, se localizaron materiales preparados para instalar una plantación de marihuana indoor: 11 focos, 17 transformadores, filtros para la eliminación de olores y 5 litros de fertilizante.

Prisión

En la operación participaron efectivos del Puesto de Alcalá de los Gazules, el grupo de investigación de Medina Sidonia, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cádiz y el servicio cinológico. Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó el ingreso en prisión del detenido.

Con esta actuación, la Guardia Civil de Cádiz reafirma su compromiso en la detección y erradicación de puntos de venta de droga al menudeo, una labor constante que contribuye a reducir los riesgos y peligros asociados al consumo y distribución de estupefacientes, especialmente entre los jóvenes de la localidad.