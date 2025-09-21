La visita teatralizada al Teatro Romano de Cádiz trae mucha cola: protestas y explicaciones a las puertas

Animarte, empresa especializada en animación e interpretación del patrimonio de la ciudad, está realizando visitas teatralizadas en el Teatro Romano de Cádiz, espacio de gran valor histórico dependiente dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, con motivo de la celebración del programa 'Orgullos@s de nuestra historia', organizado por el Ayuntamiento de Cádiz y que en esta segunda edición, en este 2025, está dedicado a Cádiz Romana.

Estas visitas, bautizadas como título 'Cuando César vino a Gades y acabó soltando dos lagrimones', están organizadas para cinco días (20, 22, 24, 26 y 28 de septiembre) en dos pases: a las 19.30 horas y a las 21.30 horas.

La cita ayer trajo cola, mucha cola. Destinadas al público en general y familiar en grupos que no deben exceder de las 35 personas por pase, la entrada, según se hizo público desde el Ayuntamiento de Cádiz, es gratuita hasta completar aforo.

La actividad tuvo una enorme repercusión y desbordó las expectativas de la organización. Desde primera hora de la tarde se formaron largas colas en el entorno del Teatro Romano, con centenares de personas deseosas de participar en la experiencia. La alta afluencia de público provocó críticas y cierto descontento por la falta de previsión en la gestión de los accesos.

Las visitas

Las visitas teatralizadas se centran tanto en la historia y características del propio enclave como en la evolución y el desarrollo del Gades romano.

Durante todo el recorrido se hará hincapié en la etapa de esplendor del Gades romano del siglo I a. c. y en algunos de los protagonistas y hechos señalados en esa etapa, como la familia Balbo, la visita de Julio César al templo de Hércules o el comercio marítimo desde Gades.

Los grupos van acompañados en todo momento por actores que harán las veces de guía y que se encargará de explicar, introducir y reforzar el contenido de las escenas.