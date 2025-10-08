Valcárcel presenta sus recuerdos

Este miércoles 8 de octubre tendrá lugar en la sala de conferencias de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), sita en la gaditana plaza de San Antonio, 2, a partir de las siete de la tarde la presentación del libro 'Valcárcel. Breve historia de un internado. 1953 - 1987. Comentada por alumnos internos'.

El autor y editor de dicha obra, Manuel Jaén Luna, estará presente en un acto que también contará con la presencia de Dña. Mili Jiménez Melero, coordinadora de Extensión Universitaria de UNED - Cádiz, y la intervención del profesor D. José Calvo Fernández, que además fue docente en Valcárcel desde 1961 y director de la extinta Institución Gaditana.

La obra, editada por Ediciones Formativas, cuenta las historias y vivencias de un grupo de antiguos alumnos de Valcárcel, a cuya institución le deben la formación recibida dentro de un contexto de una época muy difícil de la historia de España en la que deciden poner en común sus recuerdos, las vivencias personales y la interpretación que cada uno ha ido haciendo en su vida.

Desde estas riquísimas páginas se muestra no pocos agradecimientos tanto a las Hijas de la Caridad, como a la Comunidad Salesiana; y otros de ellos, a los Padres Blancos Sagrados Corazones, últimos en abandonar estas instalaciones con la llegada de los socialistas a la Diputación Provincial.

«Esa ha sido la intención de todos, al plasmar cada uno, su parte. Ha sido un servicio que nos ha permitido volver a ser el niño que un día fuimos. Se ha puesto la honestidad por principio, y en valor, el esfuerzo de dar a conocer unos hechos que fueron verdaderos», asegura Manuel Jaén Luna, editor de de libro que le ha llevado tanto esfuerzo como cariño al escribirlo.

