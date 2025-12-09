El tráfico total en el Puerto de Cádiz supera los cinco millones hasta noviembre, un 15% más que en 2024

El tráfico total general en el Puerto de la Bahía de Cádiz ha sido de 5.094.951 toneladas hasta noviembre, un 15,5% más que hasta el mismo mes de 2024.

Según la forma de presentación de la mercancía, los graneles líquidos, con un millón de toneladas y un incremento del 98,69% respecto a noviembre de 2024, es el grupo que presenta un mayor crecimiento y continúa con su tendencia al alza del mes anterior, como ha detallado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.

Los graneles sólidos crecen un 7,92% comparado con el mismo periodo del año anterior y suman un total de 1.697.204 toneladas en lo que va de 2025. La mercancía general, por su parte, con un total acumulado de 2.252.102 toneladas, alcanza un aumento del 2,19% en comparación con el mismo periodo del 2024.

En suma, el total de mercancías hasta noviembre presenta un aumento del 15,63%, con un acumulado de 4.959.636 toneladas. Además, el avituallamiento acumula hasta noviembre 124.178 toneladas, un 11,36% más que hasta las mismas fechas de 2024.

Por su parte, la pesca fresca sube un 9,12 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior y logra un acumulado de 11.137 toneladas que alcanzaron un valor de venta de 46,2 millones de euros, un 8 por ciento más que hasta noviembre del año pasado.

Respecto al modo de transporte, el tráfico rodado con Canarias ha alcanzado 853.632 toneladas en lo que va de año, lo que supone un 1,73% más que hasta noviembre de 2024.

El tráfico de contenedor (lolo) suma 1.304.168 toneladas, lo que representa un incremento del 0,75% en comparación con noviembre de 2024, aunque baja en número de contenedores (87.322) y en Teus (170.791), un 2,15 y un 2,52 por ciento en cada caso.

El comportamiento del tráfico de pasajeros asociado a la línea de Armas Trasmediterránea que une Cádiz y la península con las Islas Canarias sigue siendo «especialmente positivo» para la Autoridad Portuaria, resaltando que con 42.222 pasajeros, representa una subida del 12,52%.

Por último, el tráfico de cruceros suma hasta noviembre 318 escalas, un 2,91% más que en el mismo periodo del año anterior, y 590.131 pasajeros, lo que supone un descenso del 10,32%, que se explica por el menor tamaño de los buques que llegan al puerto, con un 8,59% menos de GT.

Teniendo en cuenta estos datos, la Autoridad Portuaria ha señalado que esto confirma la línea creciente de los últimos meses.