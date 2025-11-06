Torre Abu: el rascacielos de Cádiz ya toma forma

Grupo ABU, líder en el sector de la promoción inmobiliaria, ha comenzado oficialmente a levantar la estructura del primer rascacielos de la ciudad de Cádiz, marcando un hito histórico en el skyline de la región. Tras meses de planificación y preparación, el inicio de la estructura y las primeras plantas de la imponente obra ya es visible y promete transformar el horizonte urbano de la ciudad.

Este exclusivo rascacielos, que ya se levanta entre la avenida de la Sanidad Pública y la avenida Marconi, dará vida a un entorno totalmente renovado junto a la futura Ciudad de la Justicia. Este innovador proyecto, que destaca por su diseño moderno y vanguardista, representa un paso significativo en el desarrollo arquitectónico y económico del barrio en el que se integra y de Cádiz.

El equipo técnico de ABU destaca que la estructura principal está siendo erigida mediante técnicas constructivas avanzadas, garantizando la seguridad, eficiencia y durabilidad del edificio.

«El inicio de la construcción de este rascacielos simboliza una nueva era para Cádiz, aportando no solo una mejora en infraestructura y un gran edificio de obra nueva, sino también nuevas oportunidades para la ciudad y sus habitantes. Siguiendo con la filosofía de nuestra compañía, ABU generará un nuevo espacio de vida en este enclave, dialogando con la ciudad e integrándrose en la vida de los habitantes con respeto y elegancia», afirma Miguel Ángel Pérez Falcón, project manager de Grupo ABU.

El rascacielos, que alcanzará una altura sin precedentes contribuirá al dinamismo económico y social de Cádiz. Como ya se anunció en su lanzamiento, ofrecerá tanto viviendas, como oficinas como locales comerciales, rehabilitará la zona en la que se ubicaban las naves de la antigua tabacalera.

Una de las máximas de Grupo ABU es la transformación de entornos olvidados en la ciudad, dando valor al patrimonio, en este caso industrial y la generación de nuevos espacios de vida. Asimismo, la compañía comunica que en Torre ABU hay disponibles locales comerciales, al igual que sucede con los locales existentes en la planta baja de Residencial Las Cortes, en la Avenida de Las Cortes, junto al Corte Inglés.

Últimas unidades en venta

El grupo promotor recuerda que ya solo quedan las últimas unidades en venta en el edificio. La Torre ABU contará con 97 viviendas de dos, tres, y cuatro dormitorios, quedan disponibles de tres y cuatro habitaciones. La Torre está coronada con siete áticos de diseño y vistas inigualables.

Cabe destacar la amplitud de las vivienda, ya que, según la ficha técnica de unidad de ejecución del proyecto, en la parcela tendrían cabida hasta 141 viviendas, pero se ha optado por diseñar hogares más grandes, con estancias mucho más amplias, por lo que la torre ofrece 97 unidades de categoría superior.

El proyecto de Torre ABU se ubica en la zona sureste del núcleo urbano, en una zona central de la capital y ocupa una parcela de 1.013 metros cuadrados sobre rasante y 6.074 metros cuadrados bajo rasante, que contará con 171 plazas de garaje y 58 trasteros. En concreto, la superficie construida del edificio sobre rasante es de 14.000 metros cuadrados, con 12.000 metros cuadrados de viviendas y uso residencial y 2.000 comercial.

Un mirador inigualable diseñado al detalle

La Torre ABU es una de las construcciones clave en la capital en los últimos tiempos, el punto más alto de este rascacielos alcanzará los 75 metros, tan sólo será superado por el edificio de telecomunicaciones, el Pirulí.

Sin duda, será un mirador inigualable sobre Cádiz. Y es que por su altura posee una posición privilegiada sobre todo el paisaje circundante: vistas a toda la bahía, a la Costa Atlántica o al mismo casco histórico y la imponente silueta de su Catedral de Cádiz de fondo, respondiendo con la misma atención a sus cuatro puntos cardinales. Todas sus fachadas cuentan con terrazas en esquina y con el máximo vuelo permitido, facilitando dicha curiosidad sobre su alrededor. Esta adquiere su máxima expresión en la coronación de la torre, diseñada para una visión panorámica.

En la cubierta encontraremos un lugar privilegiado con un fantástico mirador con terraza, zona chill-out, solárium y piscina en la que relajarse, disfrutar de la luz y el buen tiempo de Cádiz sin salir de casa. Sin duda, la guinda del pastel de la torre, espacios para enamorarse, cuidadosamente diseñados con acabados de alta calidad y máxima seguridad.

Además, en las zonas comunes, en materia de equipamientos, los propietarios podrán disfrutar de espacios comunitarios y un coworking, entre otros. Por otro lado, en la planta baja y primera está planificada una zona de uso comercial.

Cádiz mira al futuro

Este proyecto rema hacia la modernidad con un diseño innovador y de importante calado en la ciudad. Su terminación supondrá un antes y un después, ya que su gran envergadura, sin precedentes, será un hito en la historia de Cádiz. Además, servirá para revitalizar la zona, fomentar la actividad y la conexión entre los barrios en esta zona de la ciudad fuera de las puertas de tierra mediante un nuevo núcleo de población que dará lugar a un nuevo barrio.

El 9 de noviembre de 2023 salían a la venta las viviendas, de las cuales el 80% quedaron reservadas en una sola jornada. Hoy en día, esta cifra ha alcanzado el 90%. Cabe destacar que la mayoría de los compradores son gaditanos de la capital o área metropolitana que han decidido cambiar de domicilio y Grupo Abu responde con este proyecto a la falta de oferta de vivienda de obra nueva en Cádiz.

Grupo ABU Apuesta por Cádiz

Este proyecto es una apuesta clave de Grupo ABU por la provincia de Cádiz, donde ya tiene en marcha otras cinco promociones con hasta 400 viviendas entre la capital y Zahara de los Atunes. Por ello, genera hoy más de mil puestos de trabajo en la provincia y, sin duda, el objetivo de la compañía es seguir llevando a cabo proyectos en el territorio gaditano.

Grupo ABU, presidido por Jesús Vera como socio fundacional y máximo accionista, cuenta entre sus asociados con importantes empresarios tanto del ámbito local y nacional, y está basado en un formato societario pionero en el sector, siendo la primera compañía en volumen de negocio a nivel autonómico y entre las diez primeras a nivel nacional.

Esta promotora inmobiliaria española con sede en Sevilla es la artífice de numerosas construcciones de viviendas innovadoras en ubicaciones emblemáticas. Actualmente cuenta con 2.000 viviendas repartidas por todo el territorio nacional, Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Madrid y San Sebastián; y genera más de 4.000 puestos de trabajo.

