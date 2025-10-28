Teófila Martínez: «El hallazgo de estos restos arqueológicos no afecta a la ejecución de la obra»

La presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, Teófila Martínez, se ha referido a la evolución de las obras de la segunda fase de la terminal de contenedores una vez que se han encontrado nuevos restos arqueológicos en la zona.

Martínez ha indicado que «los hallazgos se han localizado a raíz de la actividad preventiva realizada por la Autoridad Portuaria, siempre bajo la supervisión y de acuerdo con la Junta de Andalucía. Las labores de prevención en materia arqueológica, desarrollada por la Autoridad Portuaria, bajo la supervisión de la Consejería de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, ha conllevado la aparición de nuevos restos arqueológicos, que son fragmentos de madera, botijuelas, sillares, que estaban enterrados en el fondo marino y podrían estar relacionados con un barco y su cargo«.

En ese sentido la máxima representante del organismo portuario ha incidido en que «todavía tenemos que hacer, de acuerdo con la Junta de Andalucía, realizar un proyecto de sondeos de esa zona donde han aparecido esos restos para saber si a más profundidad encontramos algo que merezca la pena seguir buscando el posible origen de los restos encontrados«.

En cuanto al avance de los trabajos que allí se ejecutan Teófila Martínez sostiene que este descubrimiento no interfiere en absoluto. «El hallazgo no nos afecta a la ejecución de la obra de la nueva terminal de contenedores, pues que se encuentra más de un 85% o un 80% de ejecución y continúa el calendario de trabajo programado manteniendo el plazo finalizado original que es en julio de 2026«.

Además apunta la presidenta de la APBC que «realmente estos hallazgos se han producido a la hora del dragado de la zona colindante con el muelle de esa segunda fase de la nueva terminal, pero esperamos que después de como ocurrió en la primera fase de la ejecución de la nueva terminal, que es donde apareció el precio Delta I, pues si aparece algo de importancia, volveremos a hacer la misma operativa que hemos hecho anteriormente siempre de acuerdo con la Junta de Andalucía«.