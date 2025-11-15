El temporal mantiene cortadas las rutas en catamarán de la Bahía de Cádiz

Las conexiones marítimas por catamarán entre Cádiz y las localidades de Rota y El Puerto de Santa María permanecen suspendidas este sábado debido al temporal de viento y lluvia asociado a la borrasca 'Claudia'.

Según informa la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, hasta que se restablezca el servicio estarán disponibles rutas alternativas en autobús, directas por carretera y «hasta nuevo aviso».

En concreto, se encuentran interrumpidos tanto el servicio de la línea B-042, que conecta Cádiz con El Puerto de Santa María, como el de la línea B-065, que une la capital gaditana con Rota. Ambos se mantienen en suspenso durante toda la jornada del sábado 15.

Alertas

La situación meteorológica continúa condicionando los desplazamientos en la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso naranja por lluvias y tormentas en varias comarcas de Huelva, Córdoba, Sevilla y Cádiz, incluido el litoral gaditano.

Además, la Aemet también mantiene el aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros por hora en zonas de Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y en el litoral y campiña de Cádiz, donde las condiciones adversas están obligando a extremar las precauciones.

