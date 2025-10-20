Una semana con pensión completa y transporte en Mallorca por 300 euros: el éxito de Imserso en Cádiz

Viajar se ha convertido siempre en uno de los mayores placeres de la vida y hacerlo por poco dinero más aún. La calculadora manda cada vez que alguien se plantea salir de su ciudad y disfrutar del tiempo libre en otro lugar distinto al natural. Sin embargo, y gracias al Imserso, esa necesidad de viajar para las personas mayores de 65 años se cubre en buena medida gracias a la subvención que estos viajes hace el Ministerio de Derechos Sociales desde hace más de cuarenta años.

Fomentar el turismo nacional y permitir que la gente más veterana pueda viajar de una manera más asequible son los grandes objetivos año tras año, a pesar de que las plazas se van reduciendo de manera incomprensible en una sociedad donde cada vez hay más pensionistas.

«Por 300 euros una persona puede estar en Mallorca con pensión completa y el vuelo incluido». Así lo explican desde agencias de viaje como Nautalia, en la calle San Francisco de Cádiz, donde su director Antonio Castro reconoce el enorme trabajo de estos días ante la apertura de unas plazas del Imserso que en menos de una semana han volado.

Según los datos del Ministerio el programa de 2025, que finalizó el pasada semana, ha contado con 879.213 plazas, cerca de 7000 menos que en 2024. De estas, más de 440 mil van destinadas al turismo de costa peninsular; cerca de 230 mil a la costa insular y más 210 mil al turismo denominado de escapada.

En la provincia de Cádiz las plazas han sido unas 25.000 pera una demanda de alrededor 100.000 personas, por lo que evidentemente han sido muchas las personas que se han quedado sin poder viajar de eta manera. «En los tres primeros días que abrimos la solicitud las plazas se agotaron. Es cierto que hay una lista de espera y hay ocasiones que estas personas cogen una plaza porque los que la tienen no hacen finalmente el pago del viaje. De todas maneras es una pena que haya personas que no puedan viajar por la falta de más plazas», reconoce Antonio Castro mientras atiende a una pareja en su puesto de la agencia.

Un trabajo incesante estos días pero que «repercute de manera muy positiva para nosotros a nivel económico, eso es evidente». No obstante, desde Nautalia no ocultan que «resulta incomprensible que cada vez haya menos plazas para viajar y la población sea más veterana, igual que tampoco entendemos que Cádiz tenga menos destinos que por ejemplo Sevilla».

Antonio Castro atiende a dos clientes en Nautalia Viajes antonio vázquez

Al respecto, los usuarios del Imserso tienen como posibles destinos este año toda la costa mediterránea con gran atracción para Baleares y Canarias, y solo dos lugares de interior: Ciudad Real y Extremadura, «mientras que en Sevilla por ejemplos se puede viajar al País Vasco», explica Castro que desvela uno de los viajes novedosos este año: «La Costa del Sol sigue teniendo tirón, ciudades como Nerja son una de las grandes novedades este año«.

Con colas en los últimos días «desde las 7:30 de la mañana», las opciones de viaje son claras con posibilidad de hacer circuitos de 6 a 9 noches o estancias en hoteles de costa, con todos los gastos pagados en ambos casos, salvo excursiones en la segunda opción. Y todo por lo dicho, precios que pueden rondar los 300 por persona con transporte incluido.

«Es una oportunidad para viajar de una manera muy cómoda»

Asimismo, entre las novedades ofrecidas este año por el Gobierno está una tarifa reducida de 50 euros para 7.447 plazas, dirigidas a los pensionistas con las rentas más bajas, es decir, con una cuantía igual o inferior al importe de las no contributivas de incapacidad o de jubilación.

«Hombre es una oportunidad para que podamos viajar, la verdad. No todos tenemos una pensión que nos permita conocer otros lugares», reconoce Antonio que acaba de hacer realidad su sueño de viajar a Tenerife. Su esposa, Eva, recuerda que «esto es fantástico. Muchas personas no se pueden permitir un viaje de 1.000 euros y esto es una manera muy cómoda de viajar porque te llevan a los sitios sin problemas. Eso sí, cuesta muchísimo coger una plaza, en su momento tuvimos que hacer cola durante varias horas«, añade.

Con todo, los viajes del Imserso siguen teniendo un tirón enorme entre la población mayor de 65 años. Sin duda una manera de ofertar viajes a un precio más asequible ofertando siempre turismo nacional.