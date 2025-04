Más de seis millones para arreglar desperfectos en el túnel que conecta con la nueva terminal de contenedores de Cádiz

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) ha sacado a licitación un contrato de tratamiento de jet grouting (inyección de cemento a alta presión) detrás de las estructuras del túnel de acceso a la nueva terminal de contenedores de Cádiz para solucionar desperfectos que surgieron durante la construcción.

Según detalla la APBC, este proyecto contempla una serie de obras adicionales en las pantallas del túnel, que no afectarán directamente a su finalización y puesta en servicio, ya que está previsto que los trabajos concluyan en su totalidad a mediados del año 2026. Los trabajos resolverán determinadas patologías en la cara de trasdós de las pantallas, es decir, aquellas que no son visibles y no son accesibles directamente, consecuencia de defectos de ejecución de las primeras obras realizadas, consiguiendo mejorar la estanqueidad y durabilidad necesarias para cumplir con su vida útil.

Las actuaciones principales consistirán en realizar un tratamiento de inyección de cemento a alta presión en el terreno adyacente en las pantallas, centrados por un lado en reducir la permeabilidad en las zonas de las juntas que presentan filtraciones, y, por otro lado, dotar de protección a las armaduras de la zona alta de las pantallas, dónde se empotran las armaduras de la losa superior del túnel.

Además, en la rampa de acceso del lado de la nueva terminal de contenedores, se proyectan una serie de micropilotes de anclaje para liberar de cargas a los armados de la cara de trasdós de esas pantallas que se encuentran en mal estado.

La APBC informa que los trabajos tendrán un coste total de 6.691.047,19 euros (impuestos incluidos), y el plazo de ejecución será de cinco meses, teniendo como fecha de inicio el próximo 1 de junio.

Las obras concluirán a mediados de 2026

La primera fase de la nueva terminal de contenedores de Cádiz concluyó en 2016, y fue en 2024 cuando se inició la ejecución de la segunda fase, con una inversión de 58 millones de euros y la previsión de alcanzar un tráfico anual de 350.000 contenedores. El pasado mes de enero, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, visitó las obras in situ para comprobar cómo marchaban las mismas. Anunció que los trabajos concluirán «de manera definitiva» a mediados de 2026.

Actualmente se está llevando a cabo la ampliación del muelle, añadiendo 510 metros más, lo que permitirá alcanzar una longitud total de atraque de 1.100 metros, con una profundidad de 16 metros respecto al nivel del puerto. Esta ampliación también permitirá ganar unas diez hectáreas adicionales de superficie, alcanzando así unas 40 hectáreas destinadas al tráfico de contenedores con carga y descarga vertical.

La APBC confirmó en enero que los trabajos se encontraban con el 95 por ciento del relleno concluido, el 80 por ciento del dragado hecho y el cien por cien de los cajones colocados.

