La sangría poblacional de Cádiz frente a Jerez y la Bahía: «Pagar una hipoteca en la capital tiene mérito»

Que la perdida de población en Cádiz capital es una realidad no es ya noticia, por desgracia. La situación de la ciudad gaditana, la más antigua de occidente, sigue siendo la de una sangría que no cesa, aunque sí es cierto que en los últimos años ese decrecimiento ha sido inferior.

Los 110.914 gaditanos y gaditanas censados en la capital es el último dato al que aferrarse, según establece el Instituto Nacional de Estadística a principios de este año 2025. Una cifra inferior a los 111.811 de 2023 y a los 113.066 de 2002 y sobre todo a una cifra demoledora: en 2012 Cádiz tenía 123.948 habitantes, por lo que en 13 años la ciudad ha perdido unas 13.000 personas censadas. Una barbaridad.

Lo único positivo es que esa caída parece menor en los últimos años, ya que se ha bajado de la pérdida anual de 1.000 habitantes, que parecía algo ya establecido desde ese dato del año 2012, cuando se cumplió el Bicentenario de la Constitución de 1812. Menos es nada, pero si la sangría empieza porque la caída sea cada vez menor se podría llegar a evitar bajar del listón de los 100.000 habitantes, algo que sería muy negativo para la ciudad.

Mantener una población por encima de esa cifra es vital para que la ciudad no descienda a un tramo inferior de financiación y soporte de servicios públicos. En este aspecto hay que recordar que en 2003, tras la presión de la entonces alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, el Gobierno central concedió a la ciudad un «tratamiento especial» en materia de financiación. Se asumía entonces que el limitado término municipal, 12 kilómetros cuadrados, de los que buena parte son de parque natural, impedía el normal desarrollo de una localidad frente a cualquier otra ciudad que no esté rodeada, como Cádiz, de mar y sea un ismo sin posibilidad de expansión territorial.

El Estado, a través de los Presupuestos Generales, aporta fondos a las poblaciones del país atendiendo a su número de habitantes. De esta forma, Cádiz cuenta con esta tratamiento especial en el que la capital gaditana está integrada en el grupo de más de medio millón de habitantes.

Situación que podría cambiar si la ciudad sobrepasa el temido límite de los 100.000 vecinos. No entraría, quizás, en ese grupo de ciudades que cuentan con una cifra inferior, pero sí cambiaría su posición actual y por tanto el recorte de la financiación a cargo de los Presupuestos del Estado sería extremadamente importante. Todo sin olvidar lo que supone también como imagen de ciudad el hecho de bajar de los 100.000 habitantes y que se compruebe como el decaimiento poblacional sigue siendo una auténtica realidad y ni mucho menos mejora.

El crecimiento de Jerez y la Bahía frente a la capital

Y a todo esto, está lo que a Cádiz rodea. Es una de las capitales de provincia de España que más población pierde y a su vez está que ya tiene dos ciudades de su mismo territorio por delante, caso de Jerez y Algeciras. La ciudad jerezana establece que tiene censados a 214.844 habitantes, lo que supone un aumento en la población de 1.613 personas en comparación con 2023 y de 2.114 respecto a 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con estos datos, Jerez se consolida como la quinta ciudad de Andalucía por número de habitantes, sólo superada por cuatro capitales Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. A nivel nacional, Jerez ocupa el puesto 26 de las ciudades más grandes de España, superando en población a capitales como Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, Santander, Logroño, Santiago de Compostela, Toledo y Mérida.

Luego está el caso de Algeciras que fue la ciudad de la provincia de Cádiz que vivió un mayor aumento del censo municipal entre 2024 y 2023, con una subida de 1.339 vecinos más y una población total de 124.978 personas.

Datos que dejan evidencia a la capital, que a su vez comprueba el poderío que tienen poblaciones de la Bahía de Cádiz, sin olvidar la importancia que como núcleo poblacional debe tener la comarca en su conjunto, ya que el total entre Cádiz, San Fernando, Chiclana, Puerto Real, El Puerto y Rota deja una cifra aproximada que se acerca al medio millón de habitantes.

Más allá de eso, San Fernando cuenta con 93.645 habitantes, le sigue El Puerto de Santa María con 89.960, Chiclana con 89.794, Puerto Real con 45.151 vecinos y Rota se queda en 29.552 habitantes.

«Cádiz se está convirtiendo en el Benidorm del sur»

¿Y qué opinan los gaditanos y las gaditanas? La preocupación está ahí, sobre todo para la gente joven que comprueba cómo comprar una casa en la capital o incluso alquilar se está convirtiendo en misión casi imposible. Cierto es que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz se está afanando en buscar suelos y promociones de pisos por donde no hay, de cara a aumentar la oferta en el escaso suelo del que posee la ciudad.

Los altos precios, prohibitivos en muchos casos, a la espera de que esa oferta aumente, véase con el proyecto que se quiere hacer en el suelo de la antigua Navalips, se está convirtiendo en el principal problema.

«Claro que preocupa, por muchas cosas, sobre todo porque si la capital baja de 100.000 habitantes lo que se recibe del estado baja muchísimo y sería un problema para el Ayuntamiento y todo lo que conlleva la ciudad», reconoce Jesús Huertos, vecino del barrio de La Laguna. «Las causas son muy evidentes, el alto coste de la vivienda y la escasez de ellas son fundamentales», añade.

Para este gaditano todo se une. Salarios bajos, viviendas caras. «Aunque vivimos en una situación media - baja, los precios de las viviendas son desorbitada. Es la tormenta perfecta, precios altos y nivel adquisitivo bajo y eso hace que la gente se tenga que ir de la capital y por tanto no se crea riqueza y se pierde valor. La preocupación es grande y hasta que no se solucione el problema de la vivienda, en cuanto al precio, y subir los sueldos, esto por desgracia se mantendrá en el tiempo».

Misma la opinión le merece a María Jurado. Gaditana del barrio del Balón, entiende que el casco antiguo de la capital sigue mirando más al turismo que otra cosa. «Es cierto que muchas viviendas en mal estado se han rehabilitado pero en muchos casos para el turismo. Me alegro que se haya puesto fin al aumento de pisos de este tipo pero para la gente joven es muy complicado quedarse a vivir en Cádiz, incluso no hay posibilidad de alquilar porque los precios son también desorbitados», apunta.

Por su parte, Álvaro García, vecino de la zona de San José, es muy claro cuando es cuestionado por la pérdida de población de la ciudad. «Pagar una hipoteca en Cádiz tiene un mérito enorme. Vivo en Cádiz capital y tengo la suerte de tener un piso en propiedad pero me da pena que la edad de la población es muy alta y se ven pocos niños y poca gente joven».

Explica que «lo que me preocupa es el aumento de la edad y la poca capacidad de gente joven de adquirir una casa en Cádiz, no se pueden permitir comprar y tampoco un alquiler. Y luego sucede que mucha gente de fuera adquieren pisos para vacaciones y te encuentras muchos pisos con persianas cerradas durante el invierno. Nos estamos convirtiendo en el Benidorm del sur. Todo se está orientando al turismo y cuando lo haces pierdes el enfoque sobre la propia ciudad«, concluye.

Con todo, y aunque Cádiz sigue siendo una ciudad atractiva y que incluso está de moda, no puede permitirse seguir perdiendo tanta población. Los precios altos de la vivienda son los que son, porque la demanda sigue superando la oferta y muchos pisos en venta vuelvan en días o incluso horas.