Una rusa que vive en Cádiz afirma cuál es el bar que tiene las mejores tortillas de camarones de España: «¡Están de muerte!»

Anastasia tiene claro el lugar donde hacen las mejores tortillas de camarones de toda España. Esta rusa afincada en Cádiz elige uno de los lugares gastronómicos más emblemáticos de la capital. Un establecimiento de referencia y que a diario recibe a cientos de clientes ya sean foráneos o de la ciudad.

La Taberna Casa Manteca es este conocidísimo rincón gastronómica de Cádiz en el que degustar las mejores tortillas de camarones de toda España según Anastasia. Este lugar en pleno barrio de la Viña, un icono en el caso antiguo.

Su fachada de piedra ostionera, su barra de toda la vida y su curiosa decoración con las paredes repletas de fotos antiguas y dedicatorias lo convierten en uno de esos lugares a los que es imprescindible ir. No obstante, más allá de la estética, lo que enamora a locales y turistas es su carta. Y junto a las tortillitas de camarones, es indispensable probar los míticos chicharrones presentados en su papel de estraza, un clásico.

