Rufo: «Salir en el cartel del Carnaval de Cádiz ya es para toda la vida»

Rufo merecía esto y más porque Francisco Javier Farrujia Bocanegra (Cádiz, 1970) es 'Cádi' y mucho más. Este gaditano le ha puesto rostro, ese mismo que ya echaba en la Expo del 92 con todo su arte, al cartel del Carnaval 2025 con el que Cádiz se ha vuelto a abrir al mundo a través de una pintura al óleo creada por Fernando Devesa y que representa la más pura esencia de lo que es la gran fiesta de la capital gaditana.

Pero Rufo no solo es Carnaval, para nada. Conocer a este administrativo de profesión que quiso ser protésico dental es adentrarse en una vida de lo más interesante, divertida y desafortunada, según él, que debe desconocer la fortuna que es vivir con su forma de ser: espontánea, alegre, sincera y honesta con todo lo que hace y con todo lo que dice. Porque la bondad aparece en cada chascarrillo, en cada anécdota, en cada pesar.

Las personas como este chirigotero sin el descanso que merece son las que hacen grande no solo a una fiesta, sino a una ciudad. Dice tener en sus manos el secreto de una de las masas más populares del país, pero lo que ya le dice un servidor es que tiene el secreto mejor guardado para ser feliz, su corazón, que de lo grande que lo tiene le ha tenido que hacer hueco. Habla Francisco Javier, o Rufo. O no, perdón, estos Carnavales la que hablará será la marquesa del cartel que anuncia la fiesta más grande de una ciudad que si se ha ganado el cariño de muchos lo ha conseguido gracias a la forma de ser y a la manera de disfrutar de gente como nuestro protagonista de este domingo.

-¿Cuándo nació?

-Yo como Tom Cruise, nacido el 4 de julio de 1970.

-Jajaja. De Vietnam espero que no venga, ¿pero es muy americano o qué?

-Yo qué voy a 'sé' americano, yo soy de 'Cádi, Cádi'.

-¿A qué barrios se va su infancia?

-En San Antonio, Plaza Mina, Plaza España; jugando al fútbol, al contra..

-El contra... Qué mítico.

-Jaja. Picha, se jugaba a 'to' lo que se podía 'jugá'.

-¿Dónde estudió?

-En San Felipe Neri hasta la EGB, que me fui a... cómo se llama esto, joe; al Instituto Columela.

-Y a qué era mejor, jugando o con los libros.

-Tú 'sabe', aprobaba. Jeje.

-Bueno, ni tan mal. ¿Y por esas edades qué pensaba hacer al salir del instituto?

-Soy protésico dental, pero después no ejercí. Me fui a Sevilla a estudiar durante tres años; al final me quedé siete entre una y cosa y otra.

-Uh, uh, uh. Promete, promete. ¿Qué cosas?

-'Po' que de prácticas te daba 'to' el mundo, pero cuando llegaba la hora de 'pagá, to' el mundo te echaba del medio. Entonces me tuve que 'vení pa Cádi'.

-O sea, que trabajó de prácticas como protésico.

-Me saqué el título, hice las prácticas, pero después cuando llegaba la hora de empezar a trabajar ellos me decían que siguiera de prácticas y sin cobrar. Entonces, como allí no tenía nada, me tuve que 'vení pa Cádi'. Me hice 'to' la provincia de Cádiz y no encontré nada. Era por la Expo, año 92, 93 y yo tenía que 'empesá a trabajá'.

-Andá, que estuvo en Sevilla aquel año de la Expo.

-Yo era el rey de la Expo.

-Jajaja. Explíqueme eso.

-Yo he 'colao' allí a cerca de dos autobuses; daba de comer allí a todos... ¿cómo se llama esto?, a todos los de los puestos de control.

-¿Y eso cómo fue?

-Yo les daba de comer y ellos me hacían favores. Como yo trabajaba dentro, les llevaba un montón de pizzas y ellos comían. Y cuando tú llegabas a las ocho de la mañana (a la puerta de la Expo), esperaba, me hacían una señal y hacíamos 'to pa' dentro 'iiiiiiiiinnnn'. A mi padre le consiguieron un cochecito eléctrico de estos 'pa' que no andará tanto por la Expo. También, con todas las acreditaciones de los que trabajaban conmigo, se las colocaba a 'to' mi familia y entraban por detrás, sin esperar cola. Vamos, que me manejaba 'mu' bien.

-Arte de Cádiz, ciudad a la que vuelve después de esos siete años.

-Yo llevo saliendo en Carnavales desde el año 93, en lo que es la calle.

-Con ilegales.

-Exactamente. Y no he 'parao'. Estuve siete años en Sevilla, cuatro años a Ceuta, otros cuatro a Melilla.

-Pero eso cómo, dónde. ¿Trabajando?

-Sí, el secreto estaba en mis manos.

-Ahhhhhhh, vale, vale. Ahora caigo en qué sitio trabajó en la Expo. Jejeje.

-Efectivamente, yo hacía la masa del Telepizza, en el obrador. A Ceuta y Melilla no llegaban los camiones con las masas de Madrid, entonces yo las hacía no en plan industrial, pero con mi amasadora y eso. Y así me pegué cuatro años en Ceuta y cuatro años en Melilla. Y lo que yo te diga, el secreto estaba en mis manos.

-Jajajajaja Qué bueno, qué bueno.

-Hazme caso. Es que eso solo lo sabían en las fábricas de Madrid, en una de Alcalá de Guadaira, una en Portugal y manualmente nosotros. De hecho, en Ceuta tuve que enseñar a uno cuando me fui a Melilla.

-Bueno, ¿y puede contar el secreto ya?

-Sí, hombre, lo que pasa es que está en la proporción de las cantidades más que nada. Tanta harina, tanta agua...; primero había que hacer unas pruebas porque dependiendo de la calidad y pureza del agua porque no es lo mismo la de Ceuta que la de Melilla; entonces cambiaban las proporciones según la calidad, también tenía que estar siempre fría porque al amasarla se desprende calor, dejar la masa 24 horas en reposo y no se podía consumir hasta el día siguiente. Recuerdo que tenía un tiempo limitado para amasar y cortar; por ejemplo, en menos de veinte minutos tenía que amasar 60, 70 kilos en menos de veinte minutos. ¿Por qué? Porque si no se me ponía hecha una pasta la masa. Había que hacerlo rápido y en frío. Pero vamos, eso es mezcla de harina V-10, de harina de trigo, de harina de maíz, un poquito de sal, levadura, aceite y el agua fría. Y todo, con sus medidas. Más el tiempo de amasado, de mezcla y una vez amasada había un tiempo límite para que la masa no se hiciera pasta.

-Y bueno, ¿cómo acaba un protésico en Telepizza?

-Jaja. Uhhh, el proceso es largo. Todo empieza en la Expo de Sevilla; allí había cinco Telepizzas, entre tiendas y quioscos, y yo metí a un chaval amigo mío de encargado en uno porque yo tenía mano con los jefes. Ese amigo fue subiendo y se hizo jefe del de Cádiz.

-El primero de la Avenida.

-'Aro'. Después se fue a Ceuta, se hizo franquiciado y abrió una tienda. Y de allí nos fuimos a Melilla, donde abrimos otra tienda. Y de Melilla, me pasé otra vez a Ceuta otros cuatro años. Resumiendo, fui a Ceuta un mes o dos meses a montar la tienda y nos fuimos a Melilla, y a los cuatro años volví a Ceuta.

-Un paréntesis. Curiosas las ciudades autónomas. ¿Con cuál se queda?

-Como ciudad, Melilla es un muy tranquila. 'Pa' un 'jubilao' es del carajo, pero la comunicación es muy mala, tío. ¿Por qué? Porque era avión, que te costaba el dinero, 'o' ocho horas de barco, más cinco de autobús Málaga - Cádiz.

-Entre Ceuta y Melilla, la impresión que me dio cuando fui por el Cádiz CF (en Segunda B) es que como Melilla es más mora, más atrasada que Ceuta. ¿Puede ser?

-Ten en cuenta que son cosas diferentes. En Melilla está el tamazight, que es un dialecto rifeño, por lo que son más bereberes; y aquí no, aquí en Ceuta es la maldad europea con el islam. O sea, soy moro 'pa' lo que quiero y europeo 'pa' lo demás.

-Vamos, que hay más nobleza en Melilla que en Ceuta.

-Así, en general, sí. Porque hay que tener mucho más 'cuidao', sobre todo con la droga. Ten en cuenta que cuando yo llegué, que sería finales de los 90, ahí la droga que se movía era tremenda y la que mandaba era la mafia. Ya después entró la policía especializada y se fue controlando un poquito más. Me contaron que hasta un narco tenía un león en su mansión, chalet o lo que fuera.

-Y a los ochos años deja aquello. ¿Por qué?

-Porque tuve problemas con mi jefe; vamos, con el que yo metí. Tuve un problema '¿jí?, po me voy'. Llegó un momento que me quiso denunciar a mí por robar. 'Si tú me quiere denunciá vamo a juicio'. Yo eso no lo he hecho en mi vida y fue porque me faltó al respeto en público y hasta los clientes le llamaron la atención a él. ¿'A' te digo? Los 'pibe' salieron a mi 'favo' porque yo no dije absolutamente nada. Vieron la injusticia que era que hasta saltaron; decía que me quería echar porque había robado de la caja.

-Y decide poner tierra de por medio.

-Mi padre fue el que me dijo vente 'pa Cádi'. Tenía yo ahí 28 años y durante un año me preparo administrativo de... ¿cómo se llama esto? de secretaría de dirección, un FP 2. Y ahí yo ya me metí, como siempre yo nunca he tenido suerte, cuando salieron los cursos 'pa' hacer prácticas; todo el mundo tenía prácticas, pero yo, por la edad o por lo que fuera, nunca me entraban a mí. Pero fui el único que conseguí trabajo, je.

-Olé. ¿Y dónde fue?

-En una inmobiliaria.

-Andá.

-'Ji,ji', andá, que la inmobiliaria fue la que estafó a medio 'Cádi'.

-Jajajajajajajajajajajajaja ¿Cuál fue, joe? ¡Aaaaaaah, no me joda que era la de Luis García Román?

-Ese, ese. Efectivamente. Me llamó la policía a ver qué yo sabía. 'No digas nada, que esto va a salir en tres o cuatro días en la prensa...' Me decía que me iba a pagar el finiquito y el día que salió en la prensa fue el día que iba a quedar conmigo 'pa' darme el finiquito porque había 'finalizao' el contrato

-Hombre, al menos le dio el finiquito.

-No, no, no, no llegó a dármelo porque lo detuvieron un día antes por la mañana.

-¡'Caaaaago' en la puta!

-Jajajaja.

-Hombre, en él estaba pagárselo joe. ¿Cuántos años estuvo con él?

-Nada, un año o dos, no llegó al segundo. Cuanto terminó el contrato. Entonces, me puse a buscar trabajo y un amigo me dice 'quillo, métete en el Ocaso'. Y me metí en los seguros. Y allí estuve siete años enterrando gente. No 'vea' tú la de cosas que han pasado a mí allí.

-Jajajajaja ¿Vio muertos?

-He visto muertos... Yo he visto de 'to'; he visto muertos, vivos y sus muertos.

-Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja

-Jaja. El problema es. O sea, lo gracioso de este tema es que yo hacía ensayos generales (de la chirigota) mirando el móvil por si sonaba o no. Claro, porque había días que yo estaba de guardia y me podía sonar el móvil y decir 'quillo, señore, nos vemos. Os tengo que dejá aquí'. Quitarme 'to' el maquillaje antes de ir al entierro.

-Jajajajaja.

-Jaja. Increíbles, cosas así de esas, muchas. Pero muy bien, muy bien, la verdad. Yo me fui con las puertas abiertas.

-¿Y por qué se fue?

-A 've' como te digo yo; los autónomos encubierto. Cada vez eran más gastos. 'Tú te lo buscas to, tú trabajas pa mí, pero no puede trabajá pa otro'. Y tú eres autónomo; tú no tienes derecho a vacaciones, tú no tienes derecho a ponerte malo. O si quieres vacaciones tienes que hacer más seguros; antes eran tres o cuatro seguros, po ahora tienen que ser de esos tres este, este y este y sino no valen. ¡Calma! Después, ahora te tienes que comprar una 'tablet', ahora lo otro... 'Quillo, cómo me voy a comprá to esto pa trabajá con vosotros o pa la empresa'. Y claro, fue todo así, pasito a pasito. Hasta que me dijeron. '-Ahora te tienes que comprar una tablet y el móvil de empresa te lo quitamos. -Aro, joe. ¿Me bajo los pantalones ya y me la metéis directamente?'

-Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja

-Si no me equivoco allí acabé en el 2017, pero con todo y con eso, y que no solo pasa en los seguros todo esto que te digo, salí bien de allí. Es más, me quedé enseñando a otra persona que me iba a sustituir. Vamos, que quedé bien. Me fui por la puerta grande.

-Un tío que se viste por los pies.

-Exactamente. Yo siempre he tratado de salir bien de los sitios en los que he estado, pero cuando no lo empiezo a estar, prefiero irme porque ya me puede afectar a la salud. Yo notaba que ya me estaba afectando al coco; es que eran 24 horas de guardia, o después, o cobraba las pólizas o te pagaban las guardias. Yo hice las guardias y vi que se me debía un dinero y dije 'hasta aquí. Yo ya no lo aguanto más'. Y lo hice bien; avisé con un mes de antelación, enseñé a uno que dejé en mi puesto... De hecho, cada vez que me ven me dan dos besos cada vez que nos vemos.

-¿Y qué hace después?

-Yo quería pegarme, después de siete años sin vacaciones, pegarme por lo menos tres o cuatro meses [Interrumpo]

-Tranquilito.

-No me dejaron. 'Pal' segundo mes ya me llamaron de Seguros Generali. 'Métete aquí; te contratamos de administrativos y hace las pólizas que quieras; pa'quí, pa'llá'. Y digo 'po venga'. Y así fue como estuve de media jornada, pero como de administrativo. Como ya tenía experiencias con los seguros, lo que no estuve fue como autónomo, sino como régimen general.

-Y todos los años con su chirigota.

-Todos. Yo llevo 30 años seguidos, menos el año de después de la pandemia y un año que no he salido.

-¿Cuántos son en la chirigota?

-Jejeje. De 'Cádi, Cádi' somos once, doce creo.

-Ahí está Curro, otro mítico del Carnaval de la calle. Bueno, del carnaval, del tenis, del pádel y de Cádiz en definitiva. A ver si lo siento un día y me cuenta.

-Sí, sí. Curro lleva diez años, aunque primero fueron los hijos Currito y Carlos.

-De Cádiz doce, ok. ¿Y con visado?

-¿Y con visado? Uno, dos, tres, cuatro... [memoriza con los dedos] Cinco de Madrid, uno de Dublín y otro de Castellar de la Frontera.

-¿Y a qué se debe estas naciones unidas?

-Jajaja. Pues mira, uno de Madrid, Carlos, si yo llevo 30 años, él lleva 29. Un `picao' que vino, lo conocimos y se quedó.

-¿Pero es madrileño?

-Sí, de Alcalá de Henares. Fuimos a Pamplona en el año 94, que fue cuando lo conocí. Por una cosa y por otra, él salía con el hermano de un amigo mío; pero cuando me vio a mí: 'Rufo, yo quiero salir contigo'. Jejeje. Y desde ese año no ha parado. Ha venido todos los años como haya podido, incluso se ha ido a Madrid el lunes y ha vuelto el viernes.

-Ya que estábamos, tras este paréntesis carnavalero al que ahora volveremos, ¿cómo sigue su trayectoria profesional hasta la actualidad?

-Estando en Generali metí el cuello en Ferretería Quirós media jornada. Y aquí es donde estoy actualmente. Y lo que hice cuando acabó la pandemia fue ir a jornada completa a la ferretería porque en el seguro me decían que no estaba haciendo los seguros que debía hacer. 'Es que la gente no me deja entrar en sus casas y a mí no me dejan salir de la mía. ¿Cómo los voy a hacer?' jajajaja. Son las circunstancias.

-¿Y en la ferretería que está de administrativo?

-Sí, sí. En verdad hago de todo, pero estoy de administrativo.

-Vayamos al cartel. ¿Cómo surge?

-Pues tiene su historia también. En el año 2016, Fernando Devesa, que es el pintor, me viene y me dice 'Rufo, ¿te gustaría...?' Porque yo tengo otro amigo que es Pepe Baena [Interrumpo después de que se te interrumpa].

-Otro grande del pincel y de 'Cádi'.

-Pues también es de mi chirigota.

-Otro al que quiero sentar un día como a Curro.

-'Po' picha, te contará que él entró el primero. ¿'Atedigo'?. Entonces, a través de él, habla de Fernando (Devesa): '-Toca la guitarra y le gusta esto. Pue vení? -Que venga'. Y efectivamente, había salido en el Falla con no sé quién, había 'cantao' con los cleriguillos me parece y que le gustaría salir en una chirigota callejera. 'Po' picha, 'pa entro'.

-¿Lo conocía de antes de la chirigota?

-No, de nada. Y nada, le gustó, se lo pasó 'der' carajo y a los años me llamó. '-Rufo, me han propuesto esto. ¿A ti te gustaría salir en el cartel? -Picha, mi permiso lo tienes. No tienes ni que pedírmelo'. Y también incluye a una chavala que sale con nosotros, Fátima. ¿Qué pasa? En verdad eran Carmelo y Fátima, que desde hace unos cuatros años se venían a 'to' los ensayos hasta que le pedimos: 'quillo, ya que venís a to los ensayos venirse a cantá con nosotros también en Carnavá'. Y se apuntaron. Hasta que el año pasado tuvieron la mala suerte de que se murió Carmelo, de un cáncer en cinco meses [dice con un nudo en la garganta que le hace parar la conversación para no romperse].

-¿Y Carmelo iba a ser usted en el cartel o qué?

-No, no, no, no. Lo decía hablando de Fátima, que sigue saliendo con nosotros en la chirigota aunque no esté él [y vuelve a emocionarse].

-Ah, vale, vale. Entiendo. Bravo por Fátima.

-De hecho, cuando falleció Carmelo no salimos porque ninguno teníamos fuerza de salir. Ni ganas ni nada, pero al tiempos nos reunimos y dijimos 'quillo, vamos a hacerlo por él porque a él le hubiera gustao'. Y ella sigue saliendo en la chirigota con nosotros aunque no tengamos mucho contacto durante el año, pero lo que es 'Carnavà', viene con nosotros 'to' el tiempo.

-Volvamos al cartel. ¿Llegó a posar para el pintor o cómo se elaboró?

-Me pidió fotos mías y material y le di veinte fotos, cuatro vídeos; 'to' lo que le pude dar se lo di 'pa' que cogiera lo que él quisiera. Qué pasa, se cambiaron dos cositas porque al principio había 'cogío' una imagen en la Torre Tavira de cuando en un cuplé nuestro me está cepillando el pequeño poni y se cambió el cepillo y el poni por el abanico para hacerlo un poquito más discreto.

-Jajajajajaja

-Y en vez de ser Fátima la que me está cepillando el poni era Damián, pero él quería reflejar una mujer, un hombre y el 'Carnavá de Cádi'. Y como la chirigota cumplía todos esos requisitos (callejera con mujeres y hombres) decía que 'qué mejo que si lo que quiero representá es una chirigota callejera cómo no hacerla de la que yo he salio'. Con aquella chirigota de la foto ganamos ese año 2016 el primer premio de pasodoble al turista. En la web de la Torre Tavira están todos los años que nos hemos llevado el primer premio; han sido unos cuantos, eh.

Foto en la que se inspiró el autor Fernando Devesa

-¿Y le ha 'gustao' cómo ha 'quedao' el 'carté'?

-'Man encantao', picha. Y, además, que eso es 'pa to la vía'. El que va al Falla lo ve, el que va al Museo del 'Carnavá' ve el cuadro original, que está hecho a óleo.

-¿Qué le dice la gente?

-De todo, jaja. Del otro día tengo una anécdota de ir a tomar café al bar Tucho y pregunto al dueño. '-Perdone, es buena hora para tomar un café. -¡Hombre, señora marquesa, usted lo que quiera!'

-Jajajajajajaja

-'Señora marquesa, por favor. Usted no me pregunte esas cosas, por Dios'. Jajajaja Esa es solo una de las anécdotas porque por la calle también me lo recuerdan o no parar de recibir wasaps de 'to Cádi' diciéndome 'te lo mereces, después de tanto tiempo y tantos años de Carnavá'...

-Qué bueno, 'aro' que sí, joe. Bueno, y si le pregunto a la señora marquesa o a Rufo por el Carnaval actual, qué me contestarían.

-Que se ha 'masificao'. Y, yo qué sé, muchas veces da pena. Por ejemplo, yo llevo sin disfrutar un Sábado de 'Cannavá' lo menos veinte años. Yo me he pasado muchos años ese sábado por la mañana contestando a mucha gente que venía y veía que no había nada en las calles porque el Carnaval no empezaba hasta el pregón de por la noche. '¿El Cannava dondé está? ¿Dónde está la gente?' Y tú tenías que decirles que 'no, que mira, que hasta que no se dé el pregón de la noche y no sé qué, no sé cuánto, entonces empieza el Cannava'. A mí eso me comía por dentro. Y dije '¿ji? Señore, a las cuatro de la tarde nos vamos to el mundo a la calle Ancha a recibí a to el mundo que viene a ve el pregón y viene preguntando por el cachondeo'. Y eso lo llevamos haciendo unos veinte años.

-Sí, sí. Y crearon escuela porque los gaditanos ya disfrutan el Sábado por la mañana y a la noche, cada cual a su templo.

-Eso es lo que hemos hecho nosotros; salimos a la una de la tarde y cortamos cuando no podemos más. Y al día siguiente, a disfrutar. Igual que los jueves y los viernes, que sí los dedicaba 'pa paseá' por la Viña de noche, que también es un buen sitito de 'toa' la vida. Pero qué pasa, que hace muchos años que no voy por lo mismo, porque estoy tan 'reventao' de 'to' el día que me tengo que dejar un 'diiíta' pa hacer la visita a la Viña, ¿'atedigo'? Lo que pasa es que está muy 'masificao' también y te quita las ganas.

-Totalmente. A 'to' esto, ¿Rufo por qué?

-Ehhhh, bufffff. Yo encontré un libró de séptimo de EGB que ya ponía Rufo.

-Jajajajaja.

-Hay dos versiones y dos historias. La primera es que todo en el mundo en el colegio me llamaba Farru, por mi apellido. De ahí se pasó a Rufa, que es un elemento neutro, mientras que Rufo, amigo. Pero, claro Rufa no es apropiado para ti, un tío grande y con bigote, jajaja. Y la segunda versión es que cuando teníamos siete, nueve años, una cosa así, en Barrio Sésamo había un perro con muchas orejas y se llamaba Rufo, y a mí de toda la vida se me ha 'llamao' el Dumbo. '¿Atedigo?'

-Jajaja. En todas las pandillas siempre ha habido un cabeza, un negro, un canijo, un nariz, un enano...

-'Po' yo era el oreja de 'toa la vía' y de ahí el dumbo.

-Por último, Rufo. ¿Qué le pide la señora marquesa al Carnaval 2025?

-Ehhhhh, buffff. Si te digo la verda, yo ahora mismo estoy tan 'quemao' que para mí quiero que sea como mi despedida. '¿Atedigo?'

-No me diga eso, hombre.

-A 've' si me entran otra 've gana' porque ahora mismo estoy...

-¿Se me va a despedir de la chirigota donde lleva desde el 93?

-Sí, este año. No lo saben ellos [Interrumpo].

-¿No me diga que se van a enterar por esta entrevista? Con lo bien que íbamos, Rufo... Joe.

-Bueno... Da 'iguá'. Pero, quillo. Qué te digo yo... 'Descansá'. Por lo menos 'descansá' un añito; renovarme, 'coge' ideas, 'cambia' el estilo de la chirigota... Ten en cuenta que son 30 años. Había años que lo hacía y salía por compromiso con los demás, no porque yo estaba disfrutando.

-Le entiendo.

-'Aro'- Y los dos últimos años me ha 'costao muscho'. Me ha 'costao musho' porque no disfrutaba y eso es lo que 'peo' me pone a mí.

-Después de esta exclusiva me da que se la van a dar mortal estos Carnavales para que no ejecute la decisión...

-Nooo, jeje. Simplemente, mi idea es descansar por lo menos un año. 'Atedigo'. Un año 'pa po lo meno pensá' de otra manera, 've' si esto evoluciona de otra manera el 'Cannava'. Es que llega una hora en la que tú te tienes que ir. Por ejemplo, los miércoles de 'Carnava' yo he 'dejao' de 'salí'; yo antes disfrutaba 'musho' de las ilegales en el Pópulo; ahora no, ahora llegaba, cantaba una vez y me tenía que 'salí' fuera. Que si la gente, que si el macrobotellón, que si los barullos... Y dices tú 'picha, no merece la pena'. Hay muchos detalles, muchas cosas que te queman en ese 'sentio'. No todo es malo, claro. La peña La Estrella se ha portado muy bien con nosotros, igual que mucha gente que tiene muchos detalles con nosotros y nosotros somos los primeros que lo agradecemos y somos los primeros en estar ahí dando el callo. ¿Nos llama una hermandad? Ahí estamos nosotros. ¿La cofradía de Columna, que necesita esto o aquello? Ahí estamos nosotros. ¿A las monjas de sor Ángela de la Cruz? También hemos ido. El fin de semana pasada también fuimos a una asociación de Sevilla de amigos de matrimonios de... no me acuerdo, pero, vamos, que no tienen un duro. Allí que estuvimos. También hacemos con mi hermano una ruta por 'Cádi' donde la sorpresa final es actuar cantando con coplas de Paco Alba si el que la hace es un 'picao' del 'Carnavá'. Y nos ponemos 'Ohhh, Cáááádi...' [y entona el principio de la mítica letra de Los Sarracenos de 1957]. Y este domingo 23, a las seis de la tarde, tenemos el ensayo general en el Savage, antiguo bar Lucero.

-Olé. Pues allí estaremos. Ha sido un verdadero placer señora marquesa. Me lo he pasado muy bien conversando, Rufo.

-Jajaja. Igualmente, picha. Hasta lueguito.

