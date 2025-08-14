Rozalén: «Volver a Cádiz es siempre como volver a casa»

Rozalén vuelve a Cádiz este viernes dentro de su gira 'El Abrazo'. La manchega es una de las artistas que se subirá al escenario del Nosinmúsica junto a otros nombres como Crystal Fighters, Zahara, Cycle, Juanca Supersub Dj Set y Ramón Basso Dj Set.

'El abrazo' es el nombre de la gira de Rozalén, el mismo que el de su último trabajo. «Como lo tenemos bien rodadito, pues nos está saliendo muy bien», asegura la manchega. De cara al concierto en el Muelle, deja claro que viene «a dejarse la piel, como siempre». Y cuenta que tiene muchas ganas de volver a este festival porque la última vez que estuvo, pasaron muchas cosas: «En medio de una canción se nos fue la luz de todo el festival. Y fue hasta bonito porque la gente siguió cantando a saco». Y más allá de eso, Rozalén mantiene un fuerte vínculo con Cádiz y afirma que «siempre da mucho respeto ir para allá por el nivelazo que hay de cultura, de talento. Siempre es como volver a casa».

Una gira larga e intensa en la que la cantante asegura haber sentido de vuelta el abrazo del público: «la gente ha querido venir a vernos con este disco. Es verdad que son emociones muy universales las que guardo. Porque hay muchas canciones, bueno, de diferentes amores y de diferentes nostalgias». «Se está notando mucho la unión, la comunión en determinados momentos del concierto. Sobre todo, claro, los momentos emotivos, pero luego los de celebración. Es que en eso consiste también todo, en vaciarnos un poquito y luego volver a llenarnos de alegría de celebración porque tenemos la alegría como método de resistencia», explica.

Un disco que llega a la gente desde el sentimiento, lo cual hace que sea más fácil: «yo, como cantautora que soy, voy cantando mi vida. Cuando sea viejita, veré cómo mis discos hablarán de mi vida, de todo lo que me ha ido pasando. Y, ahí sí que no hay trampa ni cartón». Rozalén cuenta que »en este disco, todo, todo, todo, es muy real. Y claro, eso supongo que también se sentirá y se transmitirá».

Sentimiento y componente social

Además de ser capaz de remover sentimientos, la música de Rozalén también es capaz de remover conciencias. El compromiso social de sus canciones es una de sus señas de identidad, aunque cree que 'El Abrazo' «quizás es el que menos componente social hay. Hay una canción aún más clara que es la de 'Mis infiernos', la que he hecho con KaseO y Héroe de Rumba, hablando del Black Mirror del que vivimos y de las redes y de todo esto. Pero yo necesitaba relajarme y hablar de mi dolor, de mis duelos y mis amores».

Música y compromiso para ella «van siempre de la mano». Esto supone cierta presión: «me parece también una responsabilidad, pero también sé que la gente me permite, pues, cuando no estás fuerte para hablar de algunas cosas, no tienes ese poder para aguantar linchamientos, porque es lo que te pasa cuando opinas o cuando te posicionas en algunos temas».

Pero como ella misma reconoce, 'El Abrazo' está cargado de sentimiento y ha sido un poco terapia. Por ejemplo, una canción que le dedica a su padre que murió de golpe y que reconoce haberse quedado «tocadísima». «La manera de componer esa canción fue totalmente terapia de choque. Porque me encerré en casa, me llené todo de velas, de inciensos, de fotos de mi padre, me puse su ropa y no hablé con nadie. Imagínate lo que sentí en esos días, lo que lloré, lo que sonreí. Pero para mí fue súper sanador. Y me pasa cada vez que la canto y creo que también le pasa a la gente cuando la escucha», relata.

Proyectos de futuro

Una vez que acabe la gira de 'El Abrazo', los planes de Rozalén están claros: «el año que viene me toca parar para masticar un poquito y para digerir y crear desde la calma». «Todo el rato el sistema, la sociedad te empuja. Hay que hacer canciones nuevas, hay que estar todo el rato en la ola. Pero creo que también estamos llegando a un punto nosotros, por lo que nos dice la gente, de consolidación», apunta la cantante.

«Me he pegado como muchos años trabajando muchísimo sin descanso. Y me apetece mucho el decir, ostras, hasta aquí y quitarme de redes unos meses porque tengo como adicción y tengo ahí, creo que mis problemas de salud mental a veces vienen por ahí», explica para concluir con que «hay que pensar qué quiero hacer con mi vida. Y me encantaría poder permitirme el lujo de crear desde la calma, desde la conciencia».

