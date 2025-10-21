Renace la joya del comercio de Cádiz: el Mercado Central de Abastos, restaurado y rejuvenecido

Para muchos gaditanos y visitantes, el Mercado Central de Abastos ha sido más que un lugar para comprar. Es lo que todos llaman 'La Plaza'. Un espacio comercial que ha sido testigo del devenir cotidiano de la ciudad. Durante décadas, las voces de los detallistas y compradores le han dado sentido a todo un barrio. Y ahora, cuando restan apenas días para su reapertura, se respira una mezcla de expectación e ilusión.

«La verdad que le hacía falta un lavado de imagen. Yo soy de fuera y desconocía este lugar tan bonito. A veces nos quedamos boquiabiertos con mercados o monumentos de otros países y no nos damos cuenta de lo que tenemos aquí. Esto es una verdadera maravilla y es bueno que se cuide lo que tiene tanto valor», saluda uno de los trabajadores mientras quita los toldos antiguos para sustituirlos por los nuevos.

Este mercado fue sometido a su última gran reforma hace ya quince años, que permitió su puesta al día en servicios y accesibilidad. Pero el paso del tiempo, el desgaste y ciertas intervenciones exigían una intervención profunda para recuperar su carácter original y consolidarlo para décadas venideras.

La rehabilitación no solo ha significado pintar paredes. Ha sido una apuesta por memoria urbana, por revitalizar un punto de encuentro para comerciantes y ciudadanos, y por demostrar que el patrimonio puede ser el motor de la ciudad.

Un foco comercial y turístico

El Mercado Central de Cádiz ha sido considerado uno de los espacios mercantiles más emblemáticos de la ciudad. De hecho, en los últimos años se ha convertido en un foco tanto comercial como turístico, donde la mezcla de productos frescos y productos locales conviven con espacios de tapeo.

Su edificio combina elementos artitectónicos del siglo XIX, con galerías, columnas dóricas y frisos. En su momoento fue pionero al ordenar la venta de productos perecederos en un recinto cubierto, sustituyendo antuiguos mercadillos al aire libre.

Hace casi dos décadas fue sometido a una rehabilitación general, con mejores en instalaciones, accesibilidad y diseño interno. Desde entonces, ha funcionado como un espacio comercial activo, aunque con el paso del tiempo emepzaron a manifestarse síntomas de deterioro. Fisuras, desgaste en elementos de piedra, corrosión en rejas metálicas, filtraciones o pintura degradada.

Los trabajos de rehabilitación en el Mercado de Abastos. Labores de pintura, lija y poner toldos FRANCIS JIMÉNEZ

Presencia femenina en la rehabilitación

Entre los nombres que sobresalen en esta intervención figura Marina Jiménez, joven restauradora encargada de la empresa Grebic. Son las once de la mañana y está controlando por los alrededores los últimos coletazos del proyecto.

Marina lidera un equipo de varias personas que desde marzo de 2025 trabajan en la rehabilitación integral del edificio, esforzándose por respetar al máximo la estructura y eliminando intervenciones anteriores.

«Empezamos a trabajar a las 6:30 de la mañana y paramos a las 13:40 horas. Todos los días de lunes a viernes. Es una ilusión para todo el equipo ver que este espacio tan emblemático de Cádiz recupera su esencia. Nos enorgullece», relata la restauradora.

Su formación en Conservación y Restauración de Bienes Culturales le permitió participar en proyectos como el Alcázar de Sevilla, iglesias andaluzas de intervenciones patrimoniales menores, antes de encargarse de esta tarea gaditana.

Y algo curioso -y alentador- de esta joven es la alusión a la escasa presencia femenina en el mundo de la restauración y la construcción, y al hecho de que aún persisten prejuicios en el sector. «Lo habitual es que haya más hombres que mujeres. En este caso, contamos con más mujeres. Este oficio es esencial y todo el mundo puede hacerlo», reivindica y presume de contar con un gran equipo de mujeres y hombres.

Para Marina y todo su equipo es un «orgullo» poder trabajar sobre ese proyecto. «Vemos muchísima gente cada día, se ve que es un lugar clave en la ciudad, tanto turistas como para vecinos. Por lo que la satisfacción es doble. Estamos ansiosos por ver resultado, el próximo viernes 31 de octubre».

Los trabajadores -unas cuatro o cinco personas -vienen de Sevilla y durante estos meses se han alquilado pisos hasta que el proyecto termine. «Algunos van y vuelven todos los días, pero como arrancamos desde muy temprano, la mayoría nos estamos quedando aquí. Y Cádiz es maravillosa para vivir. No le falta nada. Nos comerciantes de los puestos son muy agradables, ya casi que nos saludamos como otros trabajadores más del mercado. Ha sido muy bueno trabajar rodeada de tanta buena gente», cuenta.

Qué se recuepra y cómo será su nueva fisonomía

El Mercado Central de Abastos gaditano está a punto de renacer con una imagen que, más que nunca, será fiel a su esencia original. La rehabilitación ha buscado rescatar la identidad arquitectónica del edificio sin renunciar a las comodidades y necesidades del siglo XXI.

Durante meses, los equipos de restauración han trabajado con minuciosidad para devolver al inmueble su carácter histórico, eliminando capas de pintura acumuladas durante décadas y corrigiendo intervenciones pasadas que habían desvirtuado su aspecto.

Las columnas dóricas de piedra arenisca han sido limpiadas y consolidadas con materiales compatibles, respetando su capa natural. También se han restaurado frisos, cornisas y arcos rebajados, elementos que forman parte de la composición clásica del edificio y que ahora vuelven a mostrar su traza original, libre de parches o añadidos inadecuados.

Las rejas y cerrajerías metálicas, que en muchos casos presentaban corrosión y deformaciones, han pasado por un cuidadoso proceso de limpieza, desoxidado y protección, recuperación su brillo sin perder el aire artesanal que las caracteriza. Las vigas de madera han sido tratadas contra insectos y humedades, y las puertas de acceso se han reforzado para mejorar la seguridad sin alterar su diseño histórico.

Asimismo, en el exterior, el cambio será evidente. Las fachadas, ahora limpiezas, lucirán un tono más luminoso y homogéneo, fruto de un trabajo artesanal de reparación de grietas. Se ha puesto especial atención en la envolvente del edificio, que actúa como piel protectora frente al viento y la sal del Atlántico.

Pero la restauración no se ha limitado a la apariencia. En el interior, los trabajos también han supuesto una mejora funcional de los espacios comunes, especialmente en los aseos del sótano, adaptados ahora a la normativa vigente y al uso cotidiano de comerciantes y visitantes. Se han renovado instalaciones eléctricas, de fontanería e iluminación, integrándolas de forma discreta para no romper la estética patrimonial.

