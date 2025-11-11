Recorrido por el nuevo Rincón Gastronómico del Mercado Virgen del Rosario de Cádiz

La inauguración del nuevo Rincón Gastronómico del Mercado Municipal Virgen del Rosario ha resultado ser todo un éxito. Numerosos vecinos acudieron al acto oficial y se adentraron a probar algunas de las cosas que se ofertan en este nuevo espacio. Una abacería, un freidor con cocina de mercado, un puesto de sushi, otro de carne a la brasa, otro de pizza y otras comidas italianas, uno de paellas o una tortillería son algunos de los comercios que se suman a este rincón y que incrementan la oferta del mercado.

Ha sido mucho trabajo hasta poder abrir al público, de ahí que se haya levantado una gran expectación entre los vecinos que se agolpaban a las puertas esperando el corte de la cinta. Pero antes de eso, el Morera, desde un autobús turístico, presentaba al público uno a uno las delicias que se iban a poder probar posteriormente. Desde abajo, el alcalde, Bruno García, junto a la delegada Beatriz Gandullo disfrutaban del humor del gaditano.

Fue la previa al tradicional corte de cinta. El alcalde invitó a Selu Paramio, presidente de la Asociación de Detallistas de los Mercados Municipales de Cádiz, que se mostró muy ilusionado y emocionado con esta inauguración, y al presidente del Mercado Virgen del Rosario, Antonio García. Después, recorrieron uno a uno los siete puestos saludando a los emprendedores y deseándoles lo mejor en esta nueva aventura.

El alcalde se mostraba muy satisfecho con el resultado «del trabajo de mucho tiempo». «Nosotros, como Ayuntamiento, cuando nos hicieron la propuesta de revitalizar el mercado, vimos que la opción podía funcionar como lo había hecho el Mercado Central y nos pusimos manos a la obra», relató. También quiso tener palabras para los nuevos comerciantes que «han decidido emprender en su ciudad, invertir y creerse algo tan importante como es el comercio de cercanía y, además, lo hacen en alianza con los que ya estaban, con lo cual se genera una cosa muy positiva».

También destacó «es una zona en la ciudad que también viene pidiendo paso y que cada vez va a más y yo creo que esto le va a ser un impulso, insisto, al mercado, pero muy importante a la ciudad».

Selu Paramio, por su parte, habló del papel de los mercados «que han ido un poco en decadencia», y este Rincón Gastronómico es la forma de darles vida. Visiblemente emocionado se mostró agradecido «tanto al equipo de gobierno como a todas las personas, a los señores que han invertido ese dinero, ese tiempo en el mercado para que este proyecto siga adelante». Y eso es lo que queremos para acá, especialmente los que han llegado.

ANTONIO VÁZQUEZ

Éxito de convocatoria

Tras ellos, numerosos vecinos que no quisieron perderse un día como este y que quisieron conocer de primera mano este nuevo espacio en su primer día. «¡Qué bonito todo!» y «¡qué buena pinta!» fueron probablemente las frases más repetidas. Saludos entre conocidos del barrio que han anticipado lo que podrá ser con el tiempo este rincón.

ANTONIO VÁZQUEZ

Y después de mirar y admirar, llegó el momento de probar. Se ha abierto una terraza interior y una exterior que ocupa tanto el acerado de la puerta principal del Mercado como la situada al otro lado de la carretera, junto al parque Erytheia, donde se han instalado mesas altas y baja. Aunque no existe servicio directo en mesa, sí que habrá servicio de recogida y limpieza tras la consumición. Unos espacios que han estado muy cotizados en esta primera tarde-noche.

La apertura de este Rincón Gastronómico conlleva la ampliación de los horarios de apertura, con el objetivo de dar servicio por las tardes y por las noches. El horario de invierno será de 12 a 17 y de 20 a 23 horas, de lunes a jueves, y los domingos. Los viernes y sábados, el horario de cierre se ampliará hasta las doce de la noche.

«Queremos hacer familia en el barrio»

Uno de los objetivos de este Rincón Gastronómico es revitalizar este mercado que cuenta con puestos cerrados por jubilación ante la falta de relevo. Por tanto, esta fórmula, que se asemeja a la ya integrada en el Mercado Central, permite atraer a nuevos públicos y fomenta el consumo en el pequeño comercio.

Eduardo y Ana se han lanzado a abrir su abacería, «La esquinita». Abrumados con la respuesta de este primer día, solo esperan que se mantenga en el tiempo y que su negocio y el de sus compañeros sea todo un éxito. Pero, ¿qué les ha llevado a sumarse a este proyecto? «Que estamos locos», apunta Eduardo, consciente de las dificultades que afrontan los emprendedores.

Una de las cosas que les gustaría es «hacer familia en el barrio». Quieren sentirse casa para sus nuevos y futuros clientes y que «La esquinita» y el espacio gastronómico del mercado se conviertan en punto de encuentro para la gente de la zona.

