«El Puerto de Cádiz no debe morir de éxito, tiene que tener personalidad propia»

El Puerto de la Bahía de Cádiz se enfrenta a uno de los momentos más cruciales de su historia. Los próximos años son vitales para uno de los motores económicos y seguramente sociales de la capital gaditana, su Bahía y por ende la provincia. A saber: la culminación de la nueva terminal de contenedores, la conexión ferroviaria y por supuesto la integración del muelle con la propia ciudad gaditana, de ahí el revulsivo social del propio muelle.

Y en este momento fundamental, muchas son las cuestiones que se ponen encima de la mesa mirando al 2030, fecha fundamental con los objetivos de la propia Agenda2030 y en el que el muelle gaditano aspira a no conocerlo ni la madre que lo parió, por decirlo de una manera coloquial.

En esa mirada, Cádiz-Port, la asociación de empresas del puerto gaditano, sigue en la búsqueda de divulgar todo lo que se mueve tras la famosa verja de Canalejas y ensalzar los cambios y transformaciones que el suelo y la actividad portuaria están experimentando. Dentro del marco de iniciativas de 'Horizontes Portuarios', la entidad presidida por Daniel Macpherson, ha organizado un coloquio en el que resaltar el papel tractor de empresas como Boluda con el título de «Bahía de Cádiz 2030, logística sostenible y multimodalidad en el eje Atlántico».

«Nuestro futuro pasa por la nueva terminal de contenedores». Ha sido una de las primeras frases que Alfonso Serrat, adjunto a Boluda Shipping, ha pronunciado en la Casa de Iberoamérica de Cádiz. Uno de los pesos pesados de la empresa fundada en 1837 y que hoy por hoy es líder en proveedor logístico en España y por supuesto en el muelle gaditano, ha destacado la evolución de la Bahía de Cádiz y cómo su compañía va a tener un papel clave de cara a dotar de contenido, por decirlo de alguna manera, todo el desarrollo del puerto gaditano.

«Con la nueva terminal de contenedores nuestra capacidad va a aumentar. Estamos más que preparados para traer a Cádiz buques de mayor tonelaje y por supuesto el tráfico se va a multiplicar», ha explicado Serrat. Con un modelo de negocio basado en la sincromodalidad, el adjunto de Boluda Shipping ensalza uno de los baluartes de su empresa en tierras gaditanas, el 'Daily Canarias' o lo que es lo mismo la ruta diaria que une Cádiz con las islas afortunadas, sin olvidar conexiones que Boluda mantiene con África.

«Es una ruta en pleno crecimiento y que convierte en el Puerto de Cádiz en un lugar privilegiado por su posición estratégica. No hay mejor puerto en España que este de cara a tener una conexión como la que tenemos con Canarias», reconoce Serrat que no olvida rutas como la de une Valencia con Dakar pasando por el puerto de la Bahía de Cádiz. «En una semana uno de nuestros barcos que sale de Valencia, pasa por Cádiz y llega a su destino, lo que facilita la ruta de una manera constante».

«Conectar por tren el puerto es vital para la sostenibilidad»

Otro de los aspectos fundamentales en los que Boluda tiene puesta su mirada es en la conexión ferroviaria del Puerto de Cádiz. Alfonso Serrat la considera clave, a la par que entiende que con la Autoridad Portuaria (su presidenta Teófila Martínez ha estado presente en el acto) la compañía valenciana ha encontrado un aliado perfecto. «Estamos hablando de que el tren es sostenible y ayuda al medio ambiente. Que un puerto esté conectado por tren ayuda a aliviar el tráfico rodado y puede quitar 30 o 40 camiones diarios por las carreteras de Cádiz. Para nosotros la conexión y la conectividad con la vía del tren es clave y espero que desde la administración se invierta en ello más a fondo, al igual que ya ha hecho en la electrificación de cara a que los buques hagan paradas y atraques más sostenibles«.

Y es que no olvidan desde Boluda que el Puerto de Cádiz «debe tener una personalidad propia, no tiene que compararse con otros puertos», reconoce Serrat que viendo los importantes cambios que se avecinan en suelo portuario manda un mensaje claro: «Este puerto no debe morir de éxito. Estamos preparados para los cambios que se avecinan pero la evolución no debe parar ni mucho menos».

¿Y en cuanto a los recursos humanos? Boluda, al igual que otras empresas que trabajan en el puerto gaditano, ven claro que «falta que la gente joven se forme, necesitamos estibadores y está claro que a nivel formativo hay mucho trabajo por delante. El factor humano es fundamental en todos los sentidos«, explica Alfonso Serrat.

Reconocimiento a Vicente Boluda

Entendiendo el momento esencial en el que se encuentra el Puerto de Cádiz y el papel de empresas como Boluda, Cádiz-Port quiere ensalzar su «clara apuesta» por Cádiz y que se manifiesta en «la inversión en la nueva terminal de contenedores, la adquisición de otras empresas operadoras y el impulso a la intermodalidad», tal y como ha explicado Daniel Macpherson, presidente de la asociación de empresas portuarias. Este compromiso será reconocido con la entrega del premio anual de Cádiz-Port a Vicente Boluda Fos, quien recogerá personalmente la distinción.

Daniel Macpherson ha asegurado que el merecimiento del premio por parte de Boluda es «indiscutible» y «plenamente suyo» por la clara apuesta que ha hecho por Cádiz y su bahía. Por su parte, la organización que preside busca servir de «altavoz» para todas las iniciativas, tanto empresariales como institucionales, que supongan una mejora social, medioambiental y económica para la Bahía de Cádiz.