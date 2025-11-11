El Puerto de Cádiz contará con una nueva terminal de pasajeros en el muelle Reina Sofía

Cádiz mira al mar y engrandece su puerto como nunca antes. La integración muelle-ciudad es una realidad cada vez más cercana. Se trata de un proyecto de apertura, de reconciliación entre la ciudad y su borde marítimo que permitirá que el mar forme parte del pulso urbano intensamente. En los próximos meses Cádiz perderá la reja del muelle y ganará un espacio espléndido y adaptado a los nuevos tiempos.

En ese contexto la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz acaba de anunciar que ha sacado a concurso la concesión administrativa para la construcción y explotación de una nueva terminal de pasajeros de cruceros en el muelle Reina Sofía. El proyecto contempla también una zona de actividades complementarias y comerciales, así como la licencia para prestar el servicio portuario al pasaje en ese ámbito.

Destacan desde el organismo portuario que esta actuación en efecto se enmarca en el proceso de integración del puerto en la ciudad, que culminará con el traslado de la actual terminal a la Nueva Terminal de Contenedores a finales del próximo año.

Se tratará de la tercera terminal de pasajeros con la que cuente el Puerto de Cádiz. Actualmente hay dos, una en el edificio de la Estación Marítima y la otra de cristal en el Muelle Ciudad, en la zona más central aproximadamente de la zona portuaria.

La concesión se extenderá sobre una superficie terrestre de 60.215 m², 400 metros lineales de muelle, una zona de maniobra y 20.000 m² de lámina de agua. Abarca los lotes 11 y 12 y la zona Z11 del Plan Especial de Ordenación del Puerto de Cádiz. La infraestructura deberá permitir el uso por parte de terceros operadores y contar con la correspondiente acreditación para prestar el servicio portuario al pasaje conforme a la Ley de Puertos del Estado y su normativa específica.

El acceso a la futura terminal se realizará a través de la rotonda proyectada en la intersección de la Avda. del Descubrimiento y la Avda. del Nuevo Mundo con el vial principal del área 1. La empresa adjudicataria será responsable de ejecutar la conexión viaria y peatonal necesaria para integrar la concesión con los viales y espacios públicos colindantes.

La concesión tendrá inicialmente una duración de 35 años. No obstante, podrá ampliarse hasta un máximo de 50 años, a razón de un año adicional por cada 500.000 euros de inversión que superen los 10 millones de euros del Presupuesto de Ejecución Material. La valoración de las ofertas se realizará con un máximo de 50 puntos para la propuesta económica, 25 para el proyecto empresarial y 25 para el proyecto básico.

