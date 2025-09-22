Desde una prótesis a compuestos aeronáuticos, la capacidad del CFA: «Haremos más competitivas a las empresas de Cádiz»

La punta de lanza del sector industrial de la provincia de Cádiz y de Andalucía. Porque la inauguración del Centro de Innovación y Fabricación Avanzada (CFA), sita en Navantia Puerto Real, no es solamente la puesta de largo de una fábrica más. Ni mucho menos. La inversión realizada por la Junta de Andalucía, 18 millones de euros, aspiran a ser reinvertidos «en la propia sociedad porque aquí lo que hacemos es ayudar a las empresas de muchos sectores a ser más competitivas».

Isaac Pérez, director del CFA, explica con detenimiento lo que supone una planta de este nivel en la Bahía de Cádiz con miras puestas a toda Andalucía y España. «Hablamos de un centro destinado a desarrollar los retos tecnológicos del futuro. La industria naval, aeronáutica, biomédica y otros sectores están para que les ayudemos con equipos punteros a nivel europeo para tratar de resolver esos retos que tienen y ayudar así a que la industria se desarrolle y aumente su productividad con un mayor crecimiento del empleo y la propia industria», destaca.

En este aspecto, el máximo responsable de este centro desgrana como se está enfocando el desarrollo tecnológico hacía la medicina. «El sector industrial utiliza mucho esta tecnología sobre todo la a medicina con prótesis, implantes personalizados y guías para operaciones complejas de una manera muy precisa».

«La idea es inspirar a futuras generaciones en el desarrollo industrial»

Y es que la capacidad tecnológica del CFA es de un nivel poco alcanzable incluso en Europa. «Estos equipos son punteros a nivel europeo. Los equipos de impresión 3D no existen en ningún lugar de España y pocos de Europa. Esto va a dar a las empresas gaditanas un nivel competitivo importante y les va a ayudar mucho. Lo importante es que hay muchísimas empresas interesadas en nuestro trabajo», explica el director.

Asimismo, el CFA supone un revulsivo de cara a lo que debe venir en el futuro. «Todo esto revierte en la sociedad a través de la industria y la medicina. Debe inspirar a futuras generaciones en el desarrollo industrial, para ello necesitamos el mejor talento y es fundamental que inspire a mucha gente. Estamos arrancando con el centro y queremos seguir creciendo merced a muchos proyectos que ya están presentados«.

Isaac Pérez recuerda que la idea fundamental es mejorar la competitividad de las empresas de la provincia de Cádiz. «Nosotros asesoramos con nuestra experiencia de más de veinte años en desarrollo tecnológico, ayudamos a las empresas para que mejoren sus productos y servicios y sean más competitivos», concluye.

