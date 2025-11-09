El precio de la vivienda en Cádiz alcanza los 236.000 euros de media

El precio de la vivienda en Cádiz sube año a año. Los datos del Portal Estadístico del Notariado de España muestran que entre septiembre de 2024 y agosto de 2025 se vendieron un total de 1.289 inmuebles en la capital gaditana con un coste medio de 236.807 euros. El valor del metro cuadrado se situó en 2.373 euros, mientras que la superficie de las viviendas vendidas fue de 100 metros cuadrados. Por otro lado, el 88,41% de las viviendas fueron de segunda mano y solo el 11,59% de los inmuebles adquiridos en la ciudad fueron nuevos. A su vez, el 95,65% fueron pisos y solo el 4,35% casas.

En el último año, el precio de la vivienda en la capital gaditana ha aumentado un 3,47%, una subida ligeramente superior a la registrada en 2023 respecto a 2022 (+3,2%). Aun así, este incremento queda muy lejos del repunte del 21,02% que se produjo en 2022 en comparación con 2021. Cabe recordar que en 2022 el mercado inmobiliario experimentó un fuerte encarecimiento tras el impacto de la pandemia de COVID-19. De hecho, en 2021 los precios habían caído un 7,45% respecto a 2020, mientras que en 2019, el último año previo a la crisis sanitaria, se había registrado una subida del 9,1%.

En 2025, el precio del metro cuadrado en Cádiz se sitúa en 2.356 euros. Esto supone un incremento del 38,14% respecto a 2014, cuando el coste era de 1.481 euros. En doce años, el precio medio de una vivienda en la capital gaditana ha pasado de 176.259 euros en 2013 a 236.807 euros en 2025. En los últimos cinco años, el coste medio de una vivienda se ha situado en 205.349 euros, y en los dos más recientes ha ascendido a 224.702 euros. En 2022, por primera vez, el precio del metro cuadrado en Cádiz superó la barrera de los 2.000 euros, alcanzando los 2.190 euros. En apenas tres años, el valor se ha incrementado en casi 200 euros por metro cuadrado.

El precio de la vivienda según el municipio de la provincia

Las zonas costeras de la provincia de Cádiz, especialmente aquellas con mayor afluencia turística, registran los precios de vivienda más altos, mientras que en el interior, y particularmente en la comarca de la Sierra de Cádiz, comprar una casa resulta bastante más barato. En el último el precio medio de una vivienda de 100 metros cuadrados en la provincia se situó en 184.317 euros.

El municipio de Tarifa, famoso por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas cada vez más populares, alcanzó un precio medio de 328.495 euros por vivienda. En Conil, otro de los destinos turísticos más destacados, el coste medio fue de 317.736 euros. No obstante, San Roque encabeza el listado con los precios más elevados: una vivienda costó de media 491.319 euros. Cabe recordar que en este municipio se encuentra Sotogrande, una de las urbanizaciones de lujo más exclusivas de España. En El Puerto, el precio medio se situó en 256.961 euros y en Vejer de 210.361 euros.

En las ciudades con mayor población, como Jerez, el precio medio fue de 145.870 euros, mientras que en Algeciras y La Línea se situó en 117.141 y 140.205 euros, respectivamente. En otros municipios de la costa los valores también fueron elevados: en Barbate, 149.997 euros; en Rota, 179.197 euros; en Chipiona, 161.054 euros; en Sanlúcar, 151.864 euros; en San Fernando, 149.874 euros; en Puerto Real, 155.357 euros; y en Chiclana, 186.200 euros.

Por el contrario, los municipios del interior registraron los precios más bajos. En El Bosque, el coste medio fue de 102.949 euros; en Grazalema, 90.443 euros; y en Arcos de la Frontera descendió hasta los 87.694 euros.