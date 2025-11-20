El pilar 'invisible' que emerge tras la catástrofe: el papel crucial de los trabajadores sociales

En medio del caos de una emergencia, cuando las sirenas se silencian y la atención mediática disminuye, un colectivo de profesionales permanece en primera línea: los trabajadores sociales y los psicólogos. Como parte de un grupo especializado de intervención en emergencias que agrupa a profesionales de toda Andalucía, su labor se centra en atender el clima psicosocial que se genera antes, durante y, sobre todo, después del desastre.

Todo ello se ha visto en el simulacro por maremoto celebrado en la ciudad de Cádiz. Una labor fundamental y clave. Mientras que el personal sanitario y los cuerpos de seguridad atienden la emergencia en su fase más visible, los trabajadores sociales se enfocan en las necesidades humanas que persisten una vez ha pasado el peligro inmediato. «Casi siempre cuando las emergencias acaban, como en la DANA, los que quedamos sobre todo somos los trabajadores sociales», explica Irina Sáenz, del Colegio de Trabajadores Sociales

Su función es realizar el acompañamiento y gestionar necesidades básicas como el alojamiento o la comida. Se dirigen especialmente a la población más vulnerable: personas que han perdido su vivienda, su documentación, sus familiares o que no tienen una red de apoyo. «Intentamos asistir a esa población que se queda sin nada después de que pase la ola», añade Sáenz.

¿Estamos preparados para una catástrofe?

Afrontar una situación límite exige mantener la calma, una tarea extremadamente complicada. Aunque los profesionales reciben formación específica para desarrollar herramientas y habilidades de gestión, la realidad humana a menudo desborda cualquier preparación. «Son situaciones humanas, y muchas veces los compañeros se desbordan o se desmoronan», admite la experta. «Para una catástrofe nadie está preparado».

La preparación técnica ayuda, pero el impacto emocional es inevitable. Según Sáenz, la respuesta es clara: «Para una catástrofe nadie está preparado». En un escenario de este tipo, las personas pueden perder a sus seres queridos y todos los referentes que les proporcionan estabilidad y cordura. »Al que le toca de cerca, ninguno estamos preparados«, sentencia.

La importancia de los simulacros

«Creemos que es fundamental que la población sepa lo que tiene que hacer». Para mitigar el caos y mejorar la respuesta colectiva, los simulacros son una herramienta clave. Desde el colectivo de trabajadores sociales celebran su realización, ya que permiten a la ciudadanía saber cómo actuar. «En Europa, los niños están acostumbrados a simulacros de terremotos», comenta Sáenz, subrayando la necesidad de normalizar estas prácticas.

Además de la autoprotección, los simulacros fomentan la ayuda comunitaria. Es vital formar a la comunidad para poder asistir a quien tiene al lado: abrir la puerta a un vecino para que se refugie o saber si una persona mayor necesita ayuda. «Para eso es muy importante que la población esté mentalizada, porque los servicios públicos no tenemos el conocimiento de cada caso particular», concluye.

