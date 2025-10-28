La pérdida de plazas en el parking de Valcárcel colapsa al resto y al entorno de la UCA

El inicio de las obras en Valcárcel comienza a tener sus primeras consecuencias. El pasado mes de septiembre empezaban a entrar las casetas de obras en el recinto y días después los operarios de la empresa pública Tragsa arrancaban con los trabajos de consolidación y rehabilitación del histórico inmueble en el casco histórico de Cádiz, y que tienen un presupuesto de 5,83 millones de euros, que serán financiados con fondos de la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía. Estos trabajos tendrán un periodo de ejecución de un año.

Durante un año, los operarios trabajarán en el refuerzo de la envolvente del edificio, lo que incluye también intervenciones estructurales como la renovación de los forjados de la cubierta y de aquellas plantas que presentan un mayor deterioro. Asimismo, se contempla la demolición de las construcciones anexas situadas en la fachada este del inmueble. Los trabajos abarcarán tareas de consolidación y restauración tanto de las fachadas exteriores como interiores, la impermeabilización y saneamiento de las cubiertas, y la instalación de un sistema de iluminación monumental.

Toda obra tiene sus daños colaterales, y en este caso ha afectado a los usuarios del parking en superficie situado en la parcela exterior de Valcárcel, gestionado desde el año 2003 por la Asociación Pro Empleo Cádiz (APECA). Actualmente, la parcela donde aparcaban hasta hace unas semanas los vehículos están ocupadas por la maquinaria y por las casetas de obras, por lo que los usuarios del parking están dejando sus vehículos en la zona más próxima a la calle Virgen de la Palma. Cabe resaltar que las obras han reducido considerablemente el número de plazas de aparcamiento, que pasan de 165 a 90, de las cuáles 44 son para abonados y el resto para el estacionamiento mediante ticket. Antes de las obras, el número de plazas para abonados alcanzaba los 90 vehículos. Desde la empresa se prevé una subida de cuotas a partir del mes de noviembre para reducir las pérdidas.

En total, hasta 75 plazas de aparcamiento se han perdido con el inicio de las obras en Valcárcel, en un entorno en el que el aparcamiento libre brilla por su ausencia, ya que todo el centro de Cádiz es prácticamente zona verde, con algunas excepciones como en la avenida Campo del Sur, donde a la altura de la Catedral hay varias plazas en zona azul.

Las alternativas para los conductores

La pérdida de estas plazas de aparcamiento ha provocado que los afectados hayan tenido que buscar una alternativa. Muchos de ellos han optado por dejar su vehículos en el parking del Campo de las Balas, uno de los más económicos de la ciudad. Desde que comenzaran las obras en Valcárcel, el aparcamiento situado a escasos metros del Parador de Cádiz se ve obligado a sacar una valla con el cartel de «completo». Es habitual que en la carretera que da acceso al propio parking se formen grandes atascos debido a que muchos vehículos esperan a que salgan un coche para poder entrar. Muchos de los usuarios lamentan que «ha habido días que he tenido que esperar más de una hora porque la gente se queda esperando».

Parking del Campo de las Balas Antonio Vázquez

Es la crítica de Carlos Delgado, estudiante de Medicina en la Universidad de Cádiz. «Siempre dejo el coche en este parking porque es más barato que otros de la zona», afirma. «Intento llegar con bastante antelación porque últimamente se llena muy rápido y si hay algún coche que prefiera esperar antes que buscar otro parking, puedes estar esperando más de una hora».

Carlos va desde Chiclana a la facultad de Medicina en coche con varios compañeros que le pagan la gasolina y entre todos costean el parking diario. «La semana nos perdimos una clase casi entera porque tuvimos que esperar 40 minutos en el coche porque no podíamos avanzar porque otro coche estaba esperando a que hubiera un hueco».

Este aparcamiento, junto con el de Santa Bárbara y el del Club de Tenis, son los únicos disponibles en la zona. Sin embargo, los usuarios suelen preferir el del Campo de las Balas debido a sus tarifas más económicas. Que el parking del Campo del Sur se llene no es ninguna sorpresa: los fines de semana es habitual que los empleados tengan que colocar el cartel de «completo», e incluso entre semana ocurre lo mismo cuando se celebra algún evento multitudinario en el Parador, pero no a diario entre semana como viene sucediendo en las últimas semanas.

Un futuro hotel en el parking del Campo de las Balas

Hace más de un año, el alcalde de Cádiz, Bruno García, anunció su intención de vender el terreno del actual aparcamiento del Campo de las Balas para la construcción de un hotel. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ya contempla para este suelo un uso hotelero, y, según las primeras declaraciones del regidor, la operación de venta podría alcanzar los 6,2 millones de euros.

Desde entonces, poco más se ha sabido por parte del Ayuntamiento, que continúa defendiendo el proyecto a pesar de las críticas de buena parte de la ciudadanía, contraria a levantar un nuevo hotel en la ciudad.

El futuro complejo, sin embargo, deberá ajustarse a una serie de limitaciones derivadas de su ubicación. Al tratarse de un suelo protegido, cualquier edificación deberá mantener una distancia mínima de 50 metros respecto a las murallas —declaradas Bien de Interés Cultural (BIC)—, lo que supondrá la pérdida de más de la mitad de la superficie actual del aparcamiento. La misma restricción afecta al cercano castillo de Santa Catalina, que también exige una separación de 50 metros.

De acuerdo con el PGOU, el hotel podrá tener una altura máxima de cuatro plantas y ocupar una superficie de hasta 4.000 metros cuadrados. La edificabilidad total permitida asciende a 10.000 metros cuadrados, e incluirá además la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo de otros 4.000 metros cuadrados.