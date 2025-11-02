Óscar Torres, sobre la apertura de los Depósitos de Tabaco: «Bruno García es rehén de sus anuncios falsos»

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha recriminado el «flagrante incumplimiento» del alcalde de Cádiz, Bruno García, con la apertura de la primera fase de los Depósitos de Tabaco, que continúan cerrados.

Torres ha afirmado que fue Bruno García quien, durante las jornadas de puertas abiertas celebradas los pasados 29 y 30 de julio, anunció públicamente la apertura definitiva de este equipamiento «para finales de septiembre».

En este sentido, Torres ha lamentado que «lo único que tienen los gaditanos es otro anuncio incumplido del Partido Popular«, lo que demuestra que Bruno García »es rehén de sus propios anuncios falsos y de su gestión basada en titulares y fotos, en lugar de en realidades«.

Asimismo, el portavoz socialista ha señalado que este retraso «no es un simple desliz en el calendario«, sino »un síntoma de la parálisis y la falta de gestión que sufre el equipo de gobierno«, y ha recriminado que jueguen »con las expectativas de los vecinos, especialmente de barrios como Loreto o Cerro del Moro, que llevan años esperando que ese espacio se dote de contenido y vida«.

Al hilo, Torres ha subrayado la importancia de los servicios prometidos en lo que el propio Ayuntamiento definió «como un centro de innovación social y que alberga bibliotecas, salas de lectura, videoteca, salas de reuniones y una zona de 'coworking', entre otras dependencias».

Por ello, ha estimado que el alcalde «ha convertido un proyecto ilusionante para la ciudad, financiado mayoritariamente por fondos europeos, en una nueva decepción«, y ha exigido que »explique los motivos reales de este retraso y ofrezca una fecha definitiva y creíble« para la apertura de los Depósitos de Tabaco.