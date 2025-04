Óscar Torres: «Al PP le sobran recursos y le faltan ganas para construir el nuevo hospital de Cádiz»

La Voz de Cádiz 10/04/2025

Actualizado a las 12:17h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha informado que desde su formación presentarán una moción de cara el próximo pleno municipal para instar a la Junta de Andalucía a hacerse con el suelo en el que se debe ubicar el futuro centro hospitalario.

«La Junta de Andalucía no puede seguir poniendo excusa tras excusa», ha afirmado Torres, que espera que en el debate plenario «el PP acepte de una vez por todas que quien tiene las competencias en materia sanitaria es la administración regional, así que no tiene sentido que sigan mareando la perdiz en todo lo relativo al solar donde se debe construir el hospital», ha aseverado.

Tampoco ha dejado pasar por alto el portavoz socialista la falta de compromiso del presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, que ya en el año 2018 prometía la construcción del hospital, «con sus dirigentes fotografiándose en el solar bajo el lema #Juanmaloharía y lo único que han recibido los gaditanos son una excusa tras otra y un echar balones fuera con tal de no acometer esta obra tan necesaria para la ciudad».

«La Junta de Andalucía, con el alcalde como cómplice, solo se han dedicado a hacer un anuncio tras otro», ha incidido el líder socialista, en referencia a la presentación del Plan Funcional del centro hospitalario en marzo de 2023 que nunca llegó a publicarse o la multitud de veces que desde el PP han asegurado que el nuevo hospital sería una realidad, «pero lo único que sabemos, y no resulta creíble, es que de un presupuesto de 500 millones de euros que se supone que costará el hospital, no están dispuestos a invertir 12 millones, un 2,4% del total, en la adquisición del suelo». «Al PP le sobran recursos y le faltan ganas para construir el nuevo hospital», ha advertido Torres.

Óscar Torres ha hecho referencia a la incoherencia del PP a la hora de trasladar a Zona Franca, propietaria del solar, las diferentes propuestas para hacerse con el suelo. «Todas ellas complejas urbanísticamente, que llevarían años de trámite», ha explicado Torres, que ha apostillado que «lo que ahora propone el PP es lo mismo que rechazan sus propios delegados de Zona Franca cuando estaban al frente del Consorcio».

«La Junta de Andalucía es quien tiene las competencias en materia sanitarias y dispone de fondos más que suficientes para encarar esta operación; y lo único ha hecho es dejarle el marrón a Bruno García que con tal de no enfrentarse a su partido obedece a todo lo que Antonio Sanz o Moreno Bonilla le piden respecto a este tema, como en tantos otros», ha señalado Óscar Torres.

Desde las filas socialistas no cejarán en su empeño hasta que «el PP se quite la careta y diga de una vez, con toda claridad, si va a construir o no el nuevo hospital», ha concluido el portavoz socialista.