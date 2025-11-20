Orden, concienciación y su dosis de guasa gaditana: «¿Tienes los flotadores por ahí?»

Son las diez de la mañana de un jueves 20 de noviembre en el casco antiguo de Cádiz. A esa hora y en una jornada soleada el devenir de personas por las calles del centro son constantes. Bares a pleno rendimiento, comercios que comienzan a levantar la baraja y por supuesto un trajín importante de personas que van de un lado para otro, ya sea por trabajo u ocio.

En la Plaza de España conviven tres centros educativos; Cornelio Balbo, Celestino Mutis y Nuestra Señora del Carmen. Una comunidad escolar importante que vive con nervios este jueves porque saben que en unos minutos van a participar en el mayor simulacro de maremoto celebrado hasta en el momento en España.

Y es que hasta 2.500 escolares han participado en esta histórica jornada saliendo de sus colegios hasta lugares como la Plaza Mina o la Plaza de San Antonio. En orden y con calma, manteniendo la fila y con los mayores ocupándose de los más pequeños.

«Estaba todo muy preparado y se nota la coordinación», reconoce el docente Juan Mera, profesor de Las Carmelitas mientras sus alumnos suben la calle Antonio López camino de Mina. «Eso si, hace falta concienciación, si esto ocurre en unos meses hay que preguntarse si la sociedad va a llevar a cabo este nivel de protocolo y si los padres van a ir a los colegios a buscar a los niños o a la Plaza de España. Hay que concienciar a los adultos para entender que si esto ocurre todo el mundo tiene que ir a un punto de encuentro y no colapsar las vías de evacuación», reconoce el profesor que termina recordando que «este simulacro no hay que tomárselo en broma».

Con todo, si en algunos adultos todavía hay una mentalidad que este tipo de catástrofes pueden quedar lejos, algo ridículo viendo lo ocurrido hace un año en Valencia, los escolares se ven mucho más concienciados. «A mi me ha sonado la alerta algo más tarde», reconoce Luisa que esperaba, como la mayoría, ese sonido en el móvil pasadas las diez de la mañana. «Hemos empezado a hacer la fila y poco a poco nos hemos ido fuera del colegio», añade Luis. Un protocolo cumplido a la perfección hasta que en las plazas de Mina y San Antonio llegan los escolares donde aguardan puestos de mando avanzados.

«A partir de ahora cuando vayamos a la playa la miraremos de otra forma», destaca Susana, alumna de 4ª de ESO y que reconoce días en los que «nos han hablado mucho de este tipo de situaciones, por eso sabemos que lo importante es siempre mantener la calma y buscar una zona alta, al menos un tercer o cuarto piso».

«Sorprende ver estas cosas»

Consejos e instrucciones que en muchas ocasiones asumen mejor los más pequeños antes que los adultos. Para muestra un botón. Cerca de la Plaza de España varios clientes de un bar observan con expectación como esos cientos de alumnos van en fila y orden. «La verdad es que sorprende ver este tipo de cosas», destaca Miguel, camarero conocido en la zona.

En ese momento y justo cuando suena ese sonido del mensaje de alerta un cliente suelta en alto «¿tenéis los flotadores ahí?», entre las risas de la clientela y el humor reinante en una ciudad que no lo pierde casi en ningún momento. «Búscame los manguitos Juan», se escucha en otro rincón del bar. El propio Miguel no pierde la sonrisa pero entiende que «este tipo de simulacros son muy importantes, pero lo cierto es que es complicado concienciarse de estas cosas. Al final vivimos rodeados de agua y claro sabes que esto puede pasar pero siempre con una mirada muy lejana».

No hay que olvidar que uno de los mayores obstáculos en la gestión de desastres es la falta de concienciación ciudadana. José Antonio Aparicio, presidente del Instituto para la Reducción de Desastres de España lo atribuye a una «negación instintiva al riesgo», una tendencia psicológica a olvidar u obviar sucesos dramáticos del pasado. «Esa aversión instintiva al riesgo nos hace perder de vista la verdadera capacidad destructiva que tienen algunos fenómenos», advierte.

Sirvan estos simulacros precisamente para entender que no se es ajeno a nada y que las catástrofes naturales no entienden de lugares o geografía. Siendo Cádiz una ciudad particular en muchas cuestiones y en su modo de afrontar la vida, al final quedan imágenes como la de un niño sacando el estandarte de la Virgen de la Palma en pleno barrio de La Viña y la frase de un gaditano mientras apura su taza de café e intenta quitar el mensaje de alerta de su móvil: «En verdad no sabemos qué pasará si esto sucede de verdad».

