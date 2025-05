La Orden de los Agustinos de Cádiz, sobre León XIV: «Es una persona sencilla, cercana y humilde»

La Orden de San Agustín está de enhorabuena tras la elección del cardenal Robert Prevost como nuevo Papa León XIV. En la provincia de Cádiz, la comunidad agustina no cesa de recibir felicitaciones desde que este jueves por la tarde se conociera el nombre del sucesor de Francisco. En la diócesis de Cádiz sólo están los agustinos de la capital y en Medina el convento de las agustinas, conocidas como las monjas de abajo. En Jerez-Asidonia por su parte la presencia agustina es la del convento de clausura de Santa María de Gracia.

En Cádiz capital, la céntrica iglesia de San Agustín acogía la primera misa matinal en la que las oraciones se han centrado en León XIV. Medio centenar de fieles acudía a esta Eucaristía con alegría y emoción después del importante anuncio. Robert Prevost Martínez, el Papa León XIV, es el primer sucesor de San Pedro que pertenece a la orden agustina.

El padre Marcos Peña forma parte de la comunidad agustina en Cádiz desde el año 2014 y además tuvo la oportunidad de conocer personalmente al Papa cuando este era Prior General de la Orden. Sobre la elección del Papa explica cómo lo ha recibido. «Yo, personalmente, con sorpresa. Precisamente el día anterior, por la noche, comentando con el padre Julián de la comunidad, le decía suena a Robert Prevost como elegible, como papable pero creo que no va a salir, porque el Papa Francisco era ya religioso. Dos religiosos seguidos, dos papas religiosos seguidos, a mí me extraña.... Bueno, pues me he equivocado totalmente«.

El padre Marcos asegura que se siente emocionado pero a la vez pues muestra preocupación. «Claro está, esa alegría y el gozo... He recibido cantidad de felicitaciones anoche, esta mañana también, que no tengo tiempo para responder a todo. Y por otra parte, pensando en él, con un poco de pena por los problemas, las dificultades que tiene que afrontar. Porque yo lo que veo es una persona, eso, lo que he dicho en la misa, es sencilla, cercana, humilde, en definitiva, entre comillas, frágil. No es para nada prepotente nada. Y en ese sentido puedo pensar en el presidente de Estados Unidos. Pues bueno, no, es todo lo contrario«.

En ese sentido, afirma el padre Marcos que «León XIV además, al haber estado tanto tiempo destinado en misiones es totalmente distinto. Una persona que va a misiones tiene que hacerse uno más de ellos, de las personas que están ahí, de ese país. Y son personas sencillas, muy sencillas. Y de hecho, fijándome ayer en este discurso, que preparó un poco, es la primera vez que veo que un Papa haya dado un discurso el primer día, pues él estaba emocionado, casi a punto de llorar. Y que tragaba saliva. Entonces, me llama la atención que sabiendo, porque claro, él conoce ya la iglesia por dentro, porque ha sido el prefecto del discaterio de los obispos, el jefe de los obispos. Ha tenido relación con todos los obispos, por eso es conocido. Porque era el que aconsejaba al Papa los obispos. Bueno, pues, a pesar de que conocía todo eso, acepta y lo que le queda por delante es mucho problema«.

Marcos Peña expone además lo que cuentan que sucede cuando el cardenal elegido acude a la Sala de las Lágrimas: «dicen que, cuando uno es elegido, después les llevan a la sala y ahí empieza a llorar porque dice, ¿a qué he dicho yo que sí? ¿A qué me he comprometido? Yo no soy capaz de todo eso. Y es verdad, humanamente no se siente nadie capaz de hacer, de ser, el Papa de la Iglesia. Eso sería hacer como carrerismo, que decía el Papa Francisco. El que es elegido es que no quiere hacer carrerismo«.

El padre Marcos, en su despacho parroquial Francis Jiménez

Con la llegada de León XIV es inevitable preguntar si piensa que seguirá o no la línea de Francisco. El padre Marcos asegura que «no sé, a ver, la línea de Francisco sí, pero a lo mejor no tan radical. Porque el Papa Francisco ha sido sincero, ha dicho esto es así, y es verdad. Pero el decirlo de esa forma y llevarlo a cabo de esa forma ha hecho que alguna parte de la iglesia le rechazara. Entonces, claro, eso hace que en cierto sector de la iglesia, yo creo que este va a ser un poquitín menos exigente, no sé cómo decirlo, no sé la palabra exacta. Para coger, para integrar. La misma línea sucesoria de Francisco que no ha ido en contra del evangelio... Lo que pasa es que ha resaltado una parte del evangelio, la parte más social«.

Por otro lado, y precisamente para reforzar esa visión social que tiene este nuevo Papa, Marcos Peña alude al nombre elegido y afirma que «León XIII fue el Papa de la doctrina social de la iglesia, que organizó un poco toda la doctrina social de la iglesia, que bajó a pie de calle. Entonces piensa que puede ir, por eso ha elegido ese nombre. Habría que recordar un poco más a León XIII, lo que hizo. Es uno de los papados más largos y fue el que organizó la doctrina de la iglesia, que había estado un poco así como dispersa, la organizó. Y la Rerum Novarum fue la primera encíclica sobre la doctrina de la iglesia. Se enfocó la iglesia hacia los pobres, hacia los trabajadores, etc«.

Experiencia en Perú

Otro de los aspectos que destaca el padre Marcos es que «tiene experiencia de obispo, en Perú y de hecho, ayer me mandaron una fotografía en la que, durante la pandemia, él sale con el Santísimo por las calles bendiciendo al pueblo«.

Y además de eso, el Papa fue el Prior General de todos los agustinos de todo el mundo durante doce años. «Sí, es elegido por seis y en este caso fue reelegido otros seis más. Y en doce años, pues, al menos aquí en España, vino por todas las comunidades de agustinos. Y yo en ese momento estaba destinado en Ceuta. Recuerdo la reunión que tuvimos con él. Y después, un detalle, tengo que buscarlo, no sé si lo tengo ahí, que yo le escribí a raíz de ese motivo, pues, para darle la gracias. Y me contestó. Me llamó la atención de que un general que tiene tantas cosas, pues que me contestara. Y daba recuerdos para toda la comunidad«.

¿Un nuevo obispo en Cádiz?

El hecho de que conozca bien a los obispos podría acelerar la designación de un nuevo prelado en la diócesis de Cádiz ya que Rafael Zornoza al cumplir 75 años el pasado 2024 presentó su renuncia al Papa tal y como está establecido. Sobre esa circunstancia el padre Marcos comenta que «con la muerte de Francisco se ha parado toda la maquinaria del Vaticano, pero ahora se retomará. Él conoce a los obispos, él habrá sido el que haya aconsejado. Para este proceso preguntan y presentan una eterna al Papa. Y aconsejado por el prefecto del dicasterio de los obispos, pues dice, bueno, pues este. Pienso que este tema se retomará y se llevará adelante porque ya estaba todo hecho«.