Nuevos restos arqueológicos emergen durante las obras de la Fase II de la Nueva Terminal de Contenedores de Cádiz

La Bahía de Cádiz vuelve a sorprender bajo sus aguas. A los conocidos hallazgos de los pecios Delta I, II y III, embarcaciones datadas en el siglo XVII que salieron a la luz durante anteriores intervenciones portuarias, se suma ahora un nuevo conjunto de restos arqueológicos localizados durante la Fase II de la Nueva Terminal de Contenedores.

Fragmentos de maderas, botijuelas y sillares emergen desde más de cuatro metros de profundidad, testimonio silencioso del intenso tráfico marítimo y comercial que caracterizó a Cádiz en su época de esplendor. Las labores de prevención en materia arqueológica desarrollada por la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz bajo la supervisión de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía durante la ejecución de la obra de la Nueva Terminal de Contenedores de Cádiz Fase II han conllevado la aparición de estos nuevos restos arqueológicos.

En concreto, tal y como ha indicado la APBC durante la ejecución del dragado general frente al nuevo muelle se han encontrado fragmentos de maderas, botijuelas y sillares que estaban enterrados en el fondo marino a más de 4 metros de profundidad y podrían estar relacionados con un barco y su carga, y una posible cronología del siglo XVII.

Asimismo la Autoridad Portuaria indica que de acuerdo a la resolución de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz va a realizar prospecciones geofísicas y excavaciones con sondeos para profundizar en el conocimiento de los restos y decidir el destino de los mismos.

La obra portuaria sigue su curso

Explica el organismo portuario que este hallazgo no afecta a la ejecución de la obra de la Nueva Terminal de Contenedores de Cádiz, que se encuentra a más de un 80 por ciento de ejecución y continua con el calendario de trabajo programado, manteniendo el plazo de finalización original, en junio de 2026.

Desde la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía se destaca la colaboración entre administraciones, como ya ocurriera con los restos hallados en la construcción de la Fase I de la Nueva Terminal de Contenedores que culminaron con la extracción del pecio Delta III, que redunda en un mayor conocimiento del patrimonio histórico de Cádiz.

Más de una década de hallazgos

El primer pecio del siglo XVII descubierto en el Puerto de Cádiz fue el Delta I, un buque militar de madera, hallado en febrero de 2011 durante las obras de la nueva terminal de contenedores. No obstante, no se extrajo del mar, sino que fue trasladado, en noviembre de 2012, a una zona contigua a la obra que tenía un menor calado y mejor visibilidad. Pasó de estar a una profundidad de entre 12 y 16 metros a 5,5 metros. Y allí se protegió cubriéndolo con geotextil y con los sedimentos que la dinámica litoral aportaba paulatinamente, quedando de esta forma en un estado similar de conservación al que tenía antes de ser intervenido.

Fue en 2024, doce años después de su descubrimiento, cuando se procedió a la extracción del Delta I para su desmontaje completo y su estudio por parte del Centro de Arqueología Subacuática (CAS). Aunque ya en el año 2013 se realizaron más de cuatrocientas inmersiones para el su análisis y además se procedió a su excavación interior y la extracción de todo el material arqueológico albergaba. De hecho, dentro del Delta I se localizaron 27 piezas de artillería (cañones) y 5 anclas. A todo ello se unieron las conclusiones del estudio pormenorizado del Centro de Arqueología Subacuática una vez que se extrajo el pecio que el pecio fue devuelto al mar con todas las garantías de conservación en un depósito reversible georreferenciado.

Junto al Delta I se descubre el Delta II, en este caso una carraca genovesa que data del siglo XVI y se excavó in situ en el momento del hallazgo aunque de forma parcial por las obras de la terminal de contenedores. En el estudio de este pecio el IAPH concluyó que fue hundido en el año 1587 por Francis Drake en el ataque a la ciudad de Cádiz y y se reafirmó que Cádiz entonces una gran puerta de América por los materiales que se han extrajeron como jengibre, palo santo, corcho, hojas...

El denominado Delta III es el tercer pecio que aparece en el muelle de Cádiz y se trataba de un buque mercante holandés que se hundió en 1671.