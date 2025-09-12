El musical 'Tributo a Aladdín' llega a Cádiz: entrada gratis para disfrutar en familia

La Delegación Municipal de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Cádiz ofrecerá el musical 'Tributo a Aladdín' con motivo de la Globe 40, que tendrá lugar en el Auditorio Costa Rica del Parque Celestino Mutis este sábado 13 de septiembre de 13:00 a 14:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha explicado que se trata de «un espectáculo único que combina música en directo, novedosas coreografías y aventuras llenas de magia, pensado para el disfrute de toda la familia».

El espectáculo rinde homenaje a la conocida película de Disney, presentando a Yasira, hija de Aladdín y Jasmine, quien narrará su historia a través de las canciones más icónicas de la película, ofreciendo un viaje musical que hará las delicias de los más pequeños.

Concierto de La Báskula

Por otro lado, el concierto La Báskula que tendrá lugar el próximo sábado 13 de septiembre. La cita tendrá lugar en el Auditorio Costa Rica de 20:00 a 22:00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, y contará con la actuación de Lolo Pastrana, Proost, Samsara y Fuera de Órbita.

La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, ha destacado que «este concierto es una oportunidad para dar visibilidad al talento joven gaditano, que cada día crece y se fortalece en espacios como La Báskula, un centro pensado precisamente para que los grupos locales tengan un lugar de ensayo y de proyección». Además, ha añadido que «la programación de la Globe 40 es un escaparate internacional, y nos enorgullece que nuestra juventud forme parte activa de este evento mostrando la creatividad, la energía y la calidad artística que tiene Cádiz».

Asimismo, ha subrayado que «desde el Ayuntamiento seguimos comprometidos con apoyar a la juventud gaditana en su desarrollo cultural y profesional, ofreciendo oportunidades para que puedan mostrar su música y conectar con nuevos públicos».

El concierto arrancará con la actuación del cantante gaditano Lolo Pastrana, que comenzó con el carnaval y, desde 2021, apostó por su propia carrera musical componiendo sus primeros temas. En ellos intenta recoger la esencia del flamenco y de la música pop, sin olvidar el arraigo al Carnaval de Cádiz. Sus composiciones tienen ritmos frescos, pegadizos y con un fuerte carácter andaluz. Sus primeros temas, 'Labios de Caramelo' y 'No sé qué hacer sin ti', son una pequeña muestra de su música.

Le seguirá Proost, un grupo de música de Cádiz comprendido por cuatro jóvenes de entre 17 y 19 años, con temas de rock en español e inglés, versionando grupos como Gorilaz o Extremoduro. Sus cuatro ensayan en La Báskula desde la creación del grupo.

Seguidamente, otro grupo musical, Samsara, seguirá con el concierto. De estilo metal, este grupo gaditano se creó en 2023 y está formado por cinco componentes de edades comprendidas entre 15 y 20 años. Igualmente, ensaya en La Báskula desde su creación y está teniendo sus primeras actuaciones ante el público.

Por último, Fuera de Órbita cerrará el evento. Se trata de un grupo compuesto por cinco componentes que tocan temas tanto en inglés como en español, con temas de rock e indie, fuertemente inspirados en el grupo Covers. Con una buena calidad, lleva unos años realizando conciertos.

