El mítico reloj de Cádiz que casi nunca da bien la hora

La expresión 'funciona como un reloj suizo' no es ni mucho menos baladí. Cuando se utiliza se ha referencia a la precisión, la exactitud y la sincronización. Se puede decir abiertamente que es una de las mejores maneras de halagar a algo o alguien. Y todo viene evidentemente de Suiza, país que presume ser cuna de los mejores relojes del mundo, véase la marca 'Rolex', por ejemplo.

Pues funcionando como relojes suizos se encuentran en Cádiz unos pocos, algunos de ellos bastante significativos y llamativos. Hace poco más de una semana se producía el cambio al horario de invierno, sin lugar a dudas el gran reto al que se enfrentan los relojeros y relojes de muchas ciudades y de muchos ciudadanos. Porque por más que la mayoría ya cambien solos, hay otros que necesitan un cambio manual, evidentemente los de manillas y los que se encuentran en edificios públicos y en la calle.

Reto más que superado en Cádiz por los relojes de la Catedral y el Ayuntamiento gaditano. El primero lo hace de manera automática, gracias a un GPS, mientras que el segundo tiene a alguien encargado de hacerlo. No hace mucho lo explicaba a LA VOZ el conocido relojero gaditano Jesús Moreno. «Hay relojes a los que cuesta tanto trabajo cambiarles la hora porque no estaban hechos para esto, algunos ya lo hacen de manera automática y otros tienen a alguien encargado de hacerlo».

Sin embargo, mientras que estos dos relojes tan emblemáticos, el del consistorio y el primer templo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, muestran la hora y tal como es, otros de algunas iglesias y sobre todo el de lugar simbólico de la ciudad no es ni mucho menos exacto en su precisión.

Se trata del reloj del mítico edificio de Correos en la Plaza de las Flores. Uno de los lugares más visitados de Cádiz y por ende más emblemáticos de la ciudad. Correos tiene su sede en la capital gaditana desde los años treinta del siglo pasado cuando con el cierre de la Plaza de las Flores y en el lugar que ocupaba el desaparecido Convento de los Descalzos, en 1930 se inauguró el edificio de Correos y Telégrafos, obra de formas eclécticas regionalistas, realizada en ladrillos con elementos decorativos en cerámica vidriada, que contrasta con la arquitectura tradicional del entorno circundante.

Reloj del edificio de Correos l.v.

Un edificio más que representativo de la ciudad que sin embargo tiene un reloj que un día muestra una hora, a la semana siguiente otra y así sucesivamente pero casi nunca la hora que debe mostrar. ¿Por qué? La respuesta es clara, falta de mantenimiento. Al parecer el reloj la última revisión de este reloj fue a principios de este siglo, más de veinte años. Solo muestra la hora real cuando algún funcionario del ente público le cambia el minutero y el segundero pero hasta que eso llega pueden pasar días, semanas e incluso meses.

Asimismo, el segundero cada día va ralentizándose por lo que va perdiendo poco a poco segundos y por ende minutos y horas. Así que un día puede mostrar las siete de la tarde y a la misma hora del día siguiente las seis, por poner un ejemplo.

De todo esto lo avisaba el propio relojero Jesús Moreno hace unos días en este mismo medio. «El reloj de Correos tiene una maquinaría que va por corriente pero no cambia de manera automática. Pueden pasar dos semanas con la hora antigua si no va un empleado de Correos».

Al parecer el funcionario que se encargaba del cambio de hora de este reloj se jubiló y desde entonces nadie más ha llevado a cabo esta tarea de manera específica en la empresa pública. Una situación que seguramente para más de un gaditano o turista pasa desapercibida pero que no deja de ser una muestra de una falta de mantenimiento por parte de Correos en este caso y que no es acorde a un edificio del nivel histórico en el que se encuentra, sin olvidar que este reloj antaño estaba incluso iluminado siendo una referencia del lugar en el que se encuentra.

