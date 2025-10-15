Lourdes Marín, psicóloga: «Visitar Cádiz nos proporciona la estimulación de la dopamina, la hormona del placer»

Cádiz es un lugar único en el mundo. Su increíble historia, sus fantásticas playas, su belleza o su rica gastronomía han convertido a la tacita de playa en un destino idílico para las personas que quieren disfrutar de una experiencia increíble. Se trata de una ciudad mágica que, además, tiene la capacidad de ofrecer beneficios muy importantes para la salud.

Así lo afirma Lourdes Marín, una psicóloga gaditana muy conocida por sus apariciones en televisión que hace unos días estuvo presente en el programa Salud al Día que se emite en Canal Sur. Durante su intervención, la psicóloga se refirió a la ciudad de Cádiz y afirmó que las personas que la visitan pueden mejorar su salud física y emocional.

El motivo por el que Cádiz ofrece beneficios para la salud

«Te invito a que visites durante todo el año esta ciudad que nos brinda innumerables oportunidades para cuidar de nuestra salud física y emocional y disfrutar de la belleza del mar, de la ciudad y de la naturaleza», explica la psicóloga durante su intervención en televisión.

Imagen de archivo de Cádiz la voz

Según indica Lourdes Martín, visitar una ciudad como Cádiz y disfrutar de sus principales monumentos provoca la estimulación de la dopamina, conocida como la hormona del placer. Por eso, visitar la tacita de plata en cualquier época del año puede hacer que sintamos un gran estado de felicidad.

Los lugares de Cádiz que recomienda la psicóloga

Al hablar de Cádiz, Lourdes Martín también quiso recomendar dos lugares que los visitantes no se deben perder. El primero es la Torre Tavira, uno de los lugares más altos de la ciudad donde es posible disfrutar de unas vistas increíbles. El segundo es el Mercado Central de Abastos, donde además de poder degustar la increíble gastronomía de Cádiz, también es posible sentir la energía de los gaditanos y contagiarse de su actitud y filosofía de vida.

Son algunos de los motivos por los que Cádiz está considerada como un destino único. Una ciudad donde los visitantes pueden disfrutar de una experiencia extraordinaria mientras obtienen una serie de beneficios muy importantes para su salud.