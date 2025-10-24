Kichi compró seis autobuses «prescindiendo totalmente del procedimiento legal»

En octubre de 2022, el exalcalde de Cádiz, José María González y Martín Vila, antiguo concejal de Movilidad, presentaron seis autobuses híbridos que formarían parte de la flota de vehículos municipales. Tres años más tarde, el actual equipo de gobierno ha informado de que llevará una propuesta al pleno ordinario que se celebra el próximo jueves 30 de octubre para el inicio del procedimiento de revisión de oficio del suministro de estos seis vehículos.

Un informe de la Secretaría General concluye que «parece que la contratación de los autobuses se ha llevado a cabo prescindiéndose totalmente del procedimiento legalmente establecido» y que «cabe entender que estemos ante una contratación verbal, sin sujeción a procedimiento alguno».

El alcalde de Cádiz ha afirmado ante los medios de comunicación que «estamos en disposición de llevar a pleno en las próximas fechas la aprobación inicial de la estructura de costes y los distintos pliegos que nos llevan a licitar el servicio de transporte urbano de la ciudad. Pero antes de hacerlo, por indicación técnica y jurídica del Ayuntamiento, debemos poner en claro qué flota de autobuses se adscribirá al servicio el primer día cuando entre a operar la nueva adjudicataria«, por lo que, y como recoge el informe «procede, por tanto, acordar la revisión de oficio».

«La realidad es que no tenemos papeles sobre estos autobuses. Esta es la realidad», ha reiterado al alcalde de Cádiz.

Este procedimiento, que es un procedimiento «legal, técnico, que se hace desde el Ayuntamiento, va a permitir tener la información sobre esos seis autobuses».

Bruno García ha apuntado a que «iniciamos un proceso de revisión de oficio que nos va a permitir incorporar legalmente a la flota los autobuses que figuran en el pliego. Eso es lo que vamos a hacer. Incorporarlos, o al menos, primero, saber cómo se hizo esa incorporación para luego incorporarlos a la flota, que es lo que estamos tratando de hacer».

Desde el equipo de gobierno han querido recalcar que no se trata de una comisión de investigación ni que vayan a pedir, por el momento, responsabilidades al anterior equipo de gobierno. «Esto no es fruto de una consulta del alcalde ni de este equipo de Gobierno ni de una opinión de un asesor externo sino que son el secretario general y el interventor, como empleados públicos habilitados del Gobierno de España, quienes informan de la situación irregular en la que se encuentran esos vehículos».

Bruno García ha detallado que «cuando comienzan a circular los seis autobuses híbridos, la empresa pide que se le pague el déficit de explotación, pero tanto el secretario general como el interventor del Ayuntamiento, les dice que no reconocen esos autobuses: En tanto que los estás utilizando, te pago el uso, pero no me digas que yo los he comprado porque yo no tengo papeles de ninguno. Por eso, desde hace dos años no le estamos pagando la amortización a la empresa. Y eso lo hemos dicho en pleno varias veces, que no tenemos información de esos autobuses y entiendo que quienes estaban en el anterior equipo de Gobierno deberían de dar una explicación, ya no a mí, sino al secretario general y al interventor. Hubo un primer acto administrativo, que ha sido no reconocer la amortización y ahora hay un segundo, que es incorporar a la flota esos seis autobuses para poder licitar el nuevo servicio».