Juanma Moreno pide en Cádiz a Europa mejoras para el sector pesquero andaluz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mantenido este miércoles una reunión en la Casa de Iberoamérica de Cádiz con el comisario de Pesca y Océanos de la Comisión Europea, Costas Kadis. Posteriormente ha participado en el acto de presentación de la nueva imagen corporativa de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura, Conxemar.

Durante el encuentro con Kadis, el presidente de la región ha solicitado a la Comisión Europea una serie de mejoras para el sector pesquero andaluz. En primer lugar, una revisión del actual plan para el pesca en el Mediterráneo occidental «fundamentada en datos científicos actualizados por zonas e indicadores socioeconómicos». En palabras de Moreno Bonilla «es necesario un mayor equilibrio en los tres pilares de la política común pesquera: el biológico, el social y el económico», ya que «sin peces no hay pesca, es una evidencia», pero «tampoco existe sin pescadores».

«Hay que proteger a las comunidades costeras y eso se hace protegiendo también a los pescadores», ha manifestado Moreno Bonilla.

Encuentro entre Juanma Moreno y el comisario Costas Kadis Antonio Vázquez

Además, desde la Junta defienden «una transición justa hacia un modelo de producción medioambientalmente sostenible, para lo cual deben facilitarse mecanismos financieros y de modernización que prioricen el empleo en los puertos andaluces». El presidente de la región ha informado al comisario que la flota andaluza «ya no dispone de días de pesca hasta el año 2026, estando en noviembre», por lo que es necesario «un gesto por parte de la Comisión Europea para evitar daños que son irreparables en nuestro sector«. Por otro lado, Juanma Moreno ha trasladado a Kadis «la necesidad de avanzar hacia una regulación pesquera más ágil, más sencilla, porque la política pesquera común está siendo un serio obstáculo para la pesca artesanal y también para la pequeña y mediana empresa».

A su vez, desde la administración andaluza demandan la continuidad del actual Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura en el marco del Fondo Europeo de Competitividad 2028-2034. «Es clave para propiciar la modernización, descarbonización y el necesario relevo generacional, que son los tres retos principales que está encarando el sector en su conjunto», ha afirmado. En cuanto al atún rojo, un sector importante dentro de la economía de la provincia de Cádiz, la Junta demanda un reparto «más justo y más equitativo de sus cuotas», ya que «tras casi dos décadas de medidas muy restrictivas, con la evidencia científica de la recuperación del stock, es hora de revisar el plan». Andalucía defiende que «las artes sostenibles y selectivas, como la almadraba o la flota artesanal que tenemos la suerte de tener en el estrecho, reciban un reconocimiento real de asignación de cuotas».

Moreno Bonilla ha trasladado al comisario «la ambiciosa estrategia de Economía Azul sostenible» con la que la comunidad autónoma «quiere liderar la transición azul en el seno de la Unión Europea». Para ello, ha solicitado el apoyo de la Comisión Europea «para impulsar proyectos pilotos de energías marinas, biotecnología y digitalización pesquera».

El presidente de la Junta ha señalado que Kadis se ha mostrado «sensible» a las demandas andaluzas y confía en que la Comisión Europea acelere con «los pasos oportunos» para «asegurar, robustecer y dinamizar un sector estratégico y crucial a la Unión Europea«.

Hasta 61 millones de euros en los presupuestos

Por otro lado, el presidente de la Junta de Andalucía, ha informado que en relación a los presupuestos del año 2026 que se debaten este miércoles en el Parlamento, se contempla una partida global de 61 millones de euros para el sector pesquero. Esta cuantía representa una subida del 19% con respecto al año 2025.

Juanma Moreno ha incidido en que habrá «un apoyo mayor a las inversiones en transformación y comercialización de productos pesqueros y acuícolas», con una partida de 20 millones de euros, un 42% más que en 2025, y otros 10 millones de euros para impulsar proyectos de emprendedores de los grupos locales de acción pesquera. Por otro lado, el próximo año se iniciará la redacción del proyecto para modernizar las lonjas de los puertos.

La Junta «se toma muy en serio y se afana por mantener una relación muy fluida con el sector, con una escucha activa por parte del director general, por parte de todo el equipo en la búsqueda de soluciones en defensa de esos intereses».

«La pesca es un pilar muy importante»

Moreno Bonilla ha destacado que la pesca y la acuicultura «son pilares fundamentales» en la economía de Andalucía y con una importante relevancia en la generación de empleo y de la propia cohesión social y de «la cultura milenaria». Un región con mil kilómetros de litoral, una comunidad autónoma «enormemente pesquera», y por lo tanto «muy preocupada y ocupada en que desde la Unión Europea se ponga en el centro de cualquier legislación, iniciativa o acuerdo el interés de nuestra gente del mar».

El sector pesqueros andaluz realiza «un enorme esfuerzo» por modernizarse, por descarbonizar las embarcaciones y « a los que no hay que pedirles ser sostenibles, porque son los primeros que saben cómo tratar el mar y sus valiosos recursos, pero que llevan años pasándolo mal por la aplicación de políticas a veces demasiado inflexibles, que no es responsable del actual comisario, evidentemente, cuando no por acuerdos comerciales también con otros países o zonas a los que a veces no se les exigen los mismos criterios».