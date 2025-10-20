Jorge Bustos: «Trato de informar desde el humor y la ironía, cosas que en Cádiz se llevan en la sangre»

La radio sigue siendo ese medio de contar la vida y todo lo que nos rodea de una manera directa, sencilla, a la par que analítica. Un medio de comunicación que ha luchado con todo y contra todos. Resiliente, capaz de sobrevivir ante cualquier situación y por más que la tecnología se desarrolle al final siempre está ahí, al final siempre queda la radio.

Lo sabe bien el periodista Jorge Bustos (Madrid, 1982). Uno de esos comunicadores curtidos en la prensa escrita, como subdirector de El Mundo en el que sigue ejerciendo y trabajando, pero que ha sabido dejarse enamorar por el micrófono y las ondas de la radio. Un amor por el transistor del que viene dejando constancia desde el pasado año cuando asumió el reto de entrar de lleno en la parrilla de la Cadena COPE. Lo hizo con un programa diario de dos horas 'Mediodía COPE' analizando la actualidad de una manera siempre mesurada, antes de dar el paso que ha dado esta temporada entrando en el 'prime time' radiofónico, las mañanas, y hacerlo junto a uno de los grandes de este país como Carlos Herrera.

«Me ha cambiado la vida completamente», explica el propio Bustos. «Empecé el año pasado como comunicador en la casa con Mediodía COPE pero era de una a tres y no tiene nada que ver con la presión que supone el día a día de ahora y trabajar con Carlos Herrera«, reconoce.

Trabajar codo con codo junto a Carlos Herrera. «Hay gente que se empeña en jubilarlo y está más en forma que nunca. Es un lujazo y trabajar también con Alberto Herrera. Está siendo un año muy exigente en lo mental y en lo físico pero lo que estoy recibiendo a cambio es tan valioso que no hay ni que esforzarse. Lo que me duele es que no puedo ver por las noches los partidos del Real Madrid», reconoce entre risas.

Y precisamente este martes el Teatro Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María acoge en directo el programa 'Herrera en COPE'. Desde las seis de la mañana a la una del mediodía, con entrada libre hasta completar aforo, los oyentes tendrán la oportunidad de escuchar pero también de ver un programa de radio. Alberto y Carlos Herrera y por supuesto con Jorge Bustos en el escenario del teatro portuense.

«Es más satisfactorio hacer el programa con gente delante. No hay que acomodarse al estudio. Ves la reacción en tiempo real del público con las cosas que dices, inmediatamente tienes la confirmación de que al público le ha gustado algo o no. Es como subirse nunca mejor dicho a las tablas del teatro. Normalmente al oyente uno se lo imagina y no tienes el 'feedback' inmediato«.

No será la primera ni la última vez que programas como el de Herrera se hagan con público presente. «Nuestro programa va a viajar mucho para dar a conocer la fórmula a tres voces y es una buen oportunidad para mostrar lo que hacemos. Tenemos la obligación de salir de la zona de confort para afinar más nuestras opiniones y análisis. Y más aún hacerlo todo en Cádiz y El Puerto de Santa María», destaca Bustos.

«Cádiz es luz y apertura»

Como no puede ser menos el periodista madrileño, o mesetario como se le diría en Cádiz por su procedencia, habla maravillas de Cádiz. «Como muchos madrileños he veraneado en el litoral gaditano. Es evidente que las playas de Cádiz admiten poca comparación y desde pequeño he veraneado toda mi vida en la provincia y lo que no conocía era la capital y hasta el verano pasado no lo hice. Tuve la oportunidad de pasear por el casco antiguo, conocer el Oratorio de San Felipe y me encanta tanto la ciudad como la provincia de Cádiz«.

¿Por qué parece en ocasiones que esta tierra está olvidada para algunos en la capital de España? «A veces pilla a trasmano por la situación geográfica. Cádiz es la ciudad más antigua de Europa, por alguna razón se eligió poblar Cádiz. Se asoma a América, a La Habana, los aires americanos, la conquista de América. Hay una conexión cultural muy poderosa en una tierra de encuentro de culturas, apertura intelectual, la curiosidad a lo que viene de fuera, el humor y el ingenio. Cádiz es luz y apertura, un poso cultural antiquísimo que se renueva constantemente y de ahí el Carnaval y la literatura que existe en esta tierra«.

«Mucha gente de la cultura es de aquí, políticos y la historia en Cádiz tiene nombre propio. El que no tenga la curiosidad de conocer Cádiz es un ignorante», añade el periodista de COPE.

Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera l.v.

Bustos no pierde la oportunidad de analizar cómo vive la radio los avatares de lo que le rodea. «La radio es la gran formadora de opinión de los españoles, lo dicen los estudios que hablan del gran momento que vive la radio. La responsabilidad de los comunicadores es muy importante y nos lo dicen los oyentes. La gente quiere saber que está pasando y qué va a pasar«.

«Hay que dar esperanza al oyente»

El panorama social y político de España vive en la polarización constante, algo que no obvia ningún comunicador del nivel de Jorge Bustos. «Es un año decisivo, vivimos un cambio que se está fraguando a nivel político pero también hay muchos sucesos a nivel internacional, retos tecnológicos y la gente demanda respuestas».

En este sentido, Bustos tiene claro que hay que relativizar mucho todo lo quse cuenta y se dice. «Tenemos que estar nosotros para proporcionar respuestas sin aumentar la amargura de la polarización. Mi sello personal es informar desde el humor y la ironía cosa que en Cádiz se entiende porque se lleva en la sangre. Eso de que la ironía no se entiende en la radio es mentira. Es una manera de opinar que entra mucho mejor, la radio no es soltar sermones es informar y entretener«.

«Hay cosas que no son tan importantes y mucha gente vive con una angustia existencial, entendiendo que están pasando cosas muy graves en la democracia española. Hay que señalar la corrupción que el Gobierno está negando, tensiones separatistas, hay muchos desafíos encima de la mesa pero nuestra obligación es decirle al oyente que mañana vuelve a amanecer. Hay que llevarle al oyente esperanza y eso lo que modestamente trato de hacer cada día«, apunta.

Y a unas horas de estar frente al público, Jorge Bustos espera encontrar el calor del gaditano. «Más que dar espero recibir. Cuando voy a Cádiz quiero recibir la gracia en el estado más original y puro que es la gaditana. Espero que les guste lo que hago y que al mismo tiempo sientan este programa como suyo. COPE tiene un marcado carácter andaluz desde la llegada de Herrera. Andalucía es muy importante para nosotros con un público y población muy importante con diferentes sensibilidades y tonalidades. Es como si sales a afinar tu instrumento para comprobar que el público está contento. Voy en búsqueda de la sintonía, la gracia, el buen humor y si puede ser de algún que otro aplauso«, concluye entre risas.