La inversión en 2026 para mantenimiento y mejoras en los colegios públicos de Cádiz será de dos millones

La Junta de Gobierno Local de Cádiz ha aprobado dos millones de euros de inversión para los colegios públicos de la ciudad en el año 2026, tal y como ha anunciado el alcalde este viernes. Esta cantidad se divide en tres apartados: mantenimiento, proyectos de mejora y limpieza.

Bruno García ha señalado que «este es nuestro compromiso con los colegios públicos, donde vamos a aumentar la inversión de forma notable en su mantenimiento, en su limpieza y en la ejecución de obras de mejora».

Inversiones

Si hablamos de mantenimiento de los colegios públicos, el nuevo pliego contempla un incremento del 68% con respecto a las cifras del año anterior, pasando de los 474.233 euros anuales a 796.720 euros.

Más importante será el incremento en el apartado de proyectos de mejora que son realizados por la Oficina Técnica y que afectan a obras de mayor calado. Un total de 1,2 millones de euros frente a los 196.797 euros de este año 2025. Esto supone un 600% más.

De esta manera, se podrán ejecutar las islas de sombra en colegios como el Campo del Sur, María Valle, Fermín Salvochea, Juan Carlos Aragón, La Inmaculada y Santa Teresa. También, con esta partida, se llevarán a cabo intervenciones necesarias como la sustitución de los cerramientos de carpintería en los colegios de San Rafael y San Felipe del casco histórico.

También podrá dotarse con más dinero el proyecto de protección solar del colegio Celestino Mutis y otro en el Fermín Salvochea. Otros de los proyectos que se contemplan con esta partida son un aula multiusos en el colegio Juan Carlos Aragón y otras actuaciones en el Reyes Católicos y el Tierno Galván.

Entre las mejoras de los centros educativos públicos de la ciudad también estará la sustitución de las luminarias por luces LED, que son más eficientes desde el punto de vista energético.

Si hablamos de la limpieza, el nuevo pliego pasa de 1,5 millones a 2,2 millones.

