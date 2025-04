«En las inmobiliarias tenemos listas de espera con 50 personas para alquilar una vivienda en Cádiz»

La vivienda, el drama de Cádiz, y también en Andalucía y en España. El acceso a la vivienda en la capital gaditana se ha convertido en un quebradero de cabeza para la población que habita en la ciudad. La escasez de suelo disponible, sumada al auge del turismo y la proliferación de hoteles y viviendas destinadas al alquiler vacacional en los últimos años, ha reducido drásticamente la oferta para encontrar una casa en Cádiz. Los precios continúan al alza, y los salarios obligan, en muchos casos, a tener que mudarse a otra localidad cercana como Puerto Real o San Fernando, donde históricamente los inmuebles han tenido un precio menor, aunque cada vez con menos diferencia con respecto a la capital.

En cuanto al alquiler, la situación es más compleja aún. Los precios han aumentado de forma desproporcionada con los ingresos medios. Muchos propietarios optan por un alquiler de temporada de septiembre a junio para sacar un mayor provecho durante los meses de verano, lo que reduce la oferta de alquiler de larga duración, el gran drama de la ciudad. Sin ir más lejos, el 15 de abril, en la web de Idealista, solo aparecía una vivienda en alquiler por 500 euros al mes. Se trataba de un bajo en La Viña, de 36 metros cuadrados, un bajo sin ascensor, y en las imágenes no se apreciaba que hubiese ni tan siquiera una ventana. Hasta 600 euros como tope máximo aparecían cuatro viviendas, todas de alquiler por temporada y ninguna mayor a 50 metros cuadrados.

Radiografía del mercado del alquiler en Cádiz capital

Inmaculada Velázquez, agente de una oficina inmobiliaria y ex presidenta de la Asociación de Gestores Inmobiliarios de Cádiz (GICA), analiza en LA VOZ el mercado de la vivienda en régimen de alquiler en la ciudad de Cádiz. Afirma que la situación a día de hoy «es, por desgracia, bastante negativa» porque «hay un déficit impresionante y la proporción de viviendas en alquiler puede ser perfectamente 10 a 1», por lo que «estamos en una situación bastante preocupante, y si no se le pone solución en un plazo inmediato, va a ser muy, muy preocupante».

La evolución en los próximos meses, «si no se modifica la política legislativa en relación al alquiler en este país», es decir, la Ley de Vivienda del Gobierno, «la tendencia va a seguir siendo una subida de precios porque cada vez va a haber menos inmuebles en alquiler». Opina que «es muy evidente que el intervencionismo en los alquileres y la desprotección frente al 'inquiokupa', lo único a lo que nos está llevando es que los propietarios, en su inmensa mayoría, son particulares que han volcado su ahorro en tener una casita en renta y que deciden buscar otra fórmula que les proteja en el supuesto de que el alquiler les deje de pagar».

A pesar de la creencia generalizada de que la gran mayoría de viviendas en alquiler en Cádiz se destinan a alquileres vacacionales, sostiene que «en Cádiz este tipo de alquiler no dura los doce meses del año. A lo mejor podemos tener cuatro o cinco meses, o seis, siendo generosos, muy buenos, pero después tenemos otros meses como pueden ser octubre, noviembre o enero que son bastante malos». Incide en la idea de que «al propietario le da una cierta tranquilidad en el sentido de que los alquileres vacacionales no se rigen por la Ley de Arrendamiento Urbano y, por lo tanto, no va a haber nadie que se quede dentro de la vivienda como 'inquiokupa', que es la figura que tanto está preocupando al sector particular para decantarse».

Además, «los alquileres vacacionales tienen los gastos, por ejemplo, del suministro de luz y agua, que cuando tú lo alquilas por año son gastos que te estás quitando porque lo asume el propio inquilino», mientras que «hay otra serie de beneficios de las viviendas vacacionales que se tienen en Cádiz, que son segundas residencias, con lo cual, lo que hacen los particulares es que, mientras no vivo yo, la rentabilizo poniéndola en alquiler, y con eso a lo mejor se me va pagando la casa sola».

¿Cuánto tiempo dura en el mercado una vivienda en alquiler?

Si una vivienda se oferta en internet o en alguna inmobiliaria a largo plazo y a un precio asequible, «se alquila muy rápido». Lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario en Cádiz «es que ahora mismo podemos tener una lista de espera brutal de personas que necesitan viviendas en alquiler». Por lo tanto, «cuando sale una vivienda dura muy poquito porque hay una lista de espera inmensa», y si «tú llegas de nuevo a esta solicitud de querer una casa en alquiler, pues que sepas que en las inmobiliarias tenemos listas de espera de 50 personas para alquilar una vivienda en Cádiz». Así, «conforme llega el inmueble se empieza a llamar».

En cuanto al precio del alquiler, «lo recomendable es que el alquiler nunca supere un 33% de tus ingresos, a lo mejor puede llegar al 40%». Por lo tanto, ante un alquiler de 500 euros al mes, «a lo mejor el esfuerzo de una pareja en conjunto puede ser 1.500 euros», así que «a lo mejor no es tan difícil que una pareja consiga llegar a ese tope económico, sino que lo difícil es que no lo van a encontrar».

Los precios suben un 6,2% en un año

El alquiler continúa subiendo mes a mes en la ciudad de Cádiz. Según los datos del portal web Idealista, el precio del metro cuadrado en régimen de alquiler se situó en 11,6 euros, lo que supone un aumento del 6,2% con respecto al mismo mes del año 2024. En comparación con febrero, cayeron un 0,8%, y si se tiene el mes de diciembre como referencia, aumentaron un 1,8%.

La tendencia en los últimos años es al alza, con una subida constante desde los últimos meses de 2017 y los primeros de 2018. Es cierto que durante los meses de la pandemia, entre mayo y septiembre de 2020, el alquiler decayó en la capital, al igual que en meses posteriores, como en julio y agosto de 2021, pero la curva muestra una clara evolución de crecimiento en los precios.

En noviembre del año 2010, primer mes con fecha recogida por Idealista, el precio medio del alquiler en la capital gaditana era de 8,9 euros el metro cuadrado.

Curva de evolución del precio de la vivienda en alquiler en Cádiz Idealista

El precio del alquiler en la ciudad de Cádiz no es el mismo en todos los barrios y zonas de la ciudad. Por ejemplo, según datos del portal Idealista, en el centro histórico y en Plaza España se situó en marzo de 2025 en 12 euros, un 11,1% más que hace un año. Por otro lado, junto a la playa Santa María del Mar, el coste era de 12,5 euros el metro cuadrado, aunque su aumento fue solo del 1,1%.

Medidas del Ayuntamiento de Cádiz para la vivienda

Son varias las medidas que está tomando el Ayuntamiento de la ciudad para fomentar la vivienda con uso residencial en la capital, sobre todo ante la presión turística que padece Cádiz desde hace años. El equipo de Gobierno llevará a pleno en el mes de abril la suspensión provisional del registro de nuevas viviendas con uso turístico en toda la ciudad, mientras lleva a cabo una modificación del Plan General de Ordenación Urbana encaminada a restringir este tipo de alojamientos definitivamente.

Por otro lado, se acometerá una actualización del ámbito de aplicación de la ordenanza de ejes comerciales; y se permitirá la compatibilidad del uso residencial en parcelas calificadas con usos de servicios terciarios. A su vez, a finales del pasado mes de marzo, el Consistorio anunció la prohibición de convertir un edificio para viviendas en un hotel. Para ello, también se modificará el PGOU, ya que actualmente lo permite. Incluso se va a permitir que se conviertan locales comerciales situados en bajos de edificios en viviendas residenciales.