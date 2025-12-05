Inaugurado el Belén Municipal en Cádiz

Cádiz ya ha inaugurado el belén municipal, otra de las grandes tradiciones de estas fiestas navideñas.

El belén, que ha sido realizado por la Asociación de Belenistas en estilo popular ocupa una superficie de 12 metros. El autor de este año ha sido Antonio Montero.

A este acto, que ha incluido la interpretación de villancicos, han acudido representantes de la corporación municipal.

Visitas

El belén se podrá visitar a partir de este sábado en la calle Ancha número 16. El horario de visitas será de lunes a viernes, de 18 a 21.30 horas y los sábados y domingos, de 11.30 a 14 horas y de 18 a 21.30 horas.

