Las grandes navieras americanas usan a Cádiz como reclamo para hacer negocio en Sevilla

El pasado mes de octubre, el Puerto de la Bahía de Cádiz recibió a 96.137 pasajeros de crucero, lo que supuso el récord de visitantes en un solo de mes de 2025. En el total del año, hasta 526.2020 cruceristas han desembarcado en la capital gaditana, un 6,8% menos que en 2024, y que desde la Autoridad Portuaria lo achacan a un menor tamaño de los buques atracados.

Muchos de estos cruceristas optan por descubrir los encantos de Cádiz, pasear por la ciudad más antigua de Europa occidental, conocer los entresijos de una ciudad única, con una de las fiestas más populares de España como es su Carnaval, una gastronomía exquisita y un importante pasado histórico. Otros deciden desplazarse en autobús hasta Jerez para visitar el monumentos como el Alcázar, la Capilla de Santa María la Real, la Plaza del Arenal y la Iglesia de San Miguel, así como conocer el proceso de producción del vino y hacer una pequeña cata. Los pueblos blanco de la provincia son otras de las excursiones que pueden hacer los cruceristas.

No obstante, con la llegada de cada crucero y como ya se ha comentado en otras ocasiones, en el Puerto de la Bahía de Cádiz aparecen aparcados junto a los barcos una serie de autobuses que trasladan a estos pasajeros de crucero a Sevilla. Navieras americanas como Royal Caribbean usan a Cádiz como reclamo para hacer negocio en la capital hispalense. Pero ahora, en su propia web, muestran ya a la ciudad gaditana como el puerto de atraque para Sevilla.

Las principales compañías navieras internacionales suelen simplificar la información geográfica para sus viajeros, sobre todo cuando se trata de destinos menos conocidos. Es por ello, que en los cruceros, cuando el barco atraca en Cádiz, en muchas ocasiones se puede leer «Welcome to Cádiz (Seville)». Dan la bienvenida a Cádiz, pero especificando que se trata del puerto de desembarque a Sevilla. Una situación similar ocurre con Civitavecchia, un municipio de Italia de casi 55.000 habitantes, conocido por ser el puerto para visitar Roma.

En la web de Royal Caribbean explican a los turistas que la distancia entre Cádiz y Sevilla es mínima y que el trayecto en tren se completa en hora y media aproximadamente. Ofrecen distintas excursiones desde los muelles de Cádiz a la capital hispalense. Las visitas a Sevilla desde Cádiz tienen una duración entre las siete u ocho horas, que incluye el trayecto para los pasajeros de los cruceros en autobús. «Admira el fastuoso estilo de la Plaza de España desde un banco de cerámica pintada, o pasea entre la serenidad y el verdor del Parque de María Luisa. Entra en la plaza de toros más antigua de España en el Museo de la Tauromaquia o contempla las vistas panorámicas de la ciudad desde lo alto de la Torre del Oro», se recoge en la web de la naviera.

Además, en muchas de las excursiones que ofertan en Cádiz, las imágenes de los monumentos que acompañan pertenecen a Sevilla.

Cruceristas se suben a un autobús en Cádiz ANTONIO VÁZQUEZ

Las excursiones que se promocionan en la propia capital gaditana tienen una duración de dos horas y media aproximadamente, que consiste en una visita por los entresijos y encantos de la ciudad. Al acabar, los cruceristas pueden seguir conociendo Cádiz y comprar souvenirs en la tiendas y comer en los bares del centro, mientras que aquellos que deciden visitar Sevilla, pasan toda la jornada sin pisar la ciudad gaditana.

Además, en el propio itinerario del viaje, el destino principal que aparece es Sevilla, aunque se especifica que el desembarco se hace en Cádiz.

Itinerario de un crucero de la naviera Royal Caribbean L. V.

«Si hiciéramos las cosas mejor, ganaríamos más»

Antonio Arcas, miembro de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo y especialista en análisis, gestión y planificación turística, explica que «las navieras diseñan productos específicos para sus clientes en función de cada uno de los puertos donde atracan. Los que realmente marcan las pautas son ellas».

En el caso de Cádiz, señala que «a nivel internacional, la ciudad está muy bien posicionada turísticamente por la amplitud y variedad de su oferta». Según apunta, estas compañías «crean paquetes y productos para comercializarlos directamente a bordo». Navieras como Royal Caribbean se plantean, por ejemplo: «¿Tengo tiempo para llevarlos a Sevilla? Pues los llevo a Sevilla. ¿No hay horas suficientes? Entonces organizo visitas dentro de la provincia de Cádiz: los llevo a una bodega, a conocer la ciudad o a visitar un cortijo». Arcas insiste en que «son las navieras quienes deciden».

De ese modo, afirma: «Si al crucerista que llega a Cádiz le interesa Sevilla, las navieras van a vender Sevilla; y si quiere conocer Cádiz, le ofrecerán Cádiz. Así funciona el mercado». Por ello, defiende que la provincia «tiene que esforzarse en entrar en el barco, en conectar con el cliente y venderle nuestros destinos». Subraya que «esto es una cuestión puramente comercial», además de remarcar la importancia de «crear propuestas atractivas, aunque en Cádiz contamos ya con una buena base de oferta turística».

«Hay que esforzarse en entrar en el barco, en conectar con el cliente y venderle nuestros destinos»

Arcas explica que, a diferencia de Cádiz, «Sevilla ha formado parte históricamente de los grandes circuitos turísticos». Un ejemplo: «Si llego a la Costa del Sol, el circuito tipo incluye Granada, Córdoba, Sevilla y Málaga». Sobre Cádiz, reconoce que «en los últimos 15 ó 20 años hemos logrado una presencia destacable y estamos creciendo», aunque admite que «hay modelos turísticos en los que quizá nos hemos relajado». Esto se debe, según sostiene, a que «hemos sido muy demandados y hemos crecido de manera natural, sin necesidad real de vender; lo que hemos hecho ha sido despachar».

«En Cádiz hemos despachado, no vendido», mientras que «en Sevilla se han puesto las pilas en determinados modelos de negocio, como el turismo cultural o urbano». Considera que Cádiz «no ha dejado de crecer gracias al turismo de litoral, de sol y playa, y como los cruceros llegaban y dejaban dinero, parecía suficiente». Sin embargo, advierte que «hoy el coste de oportunidad es muy elevado».

Arcas reflexiona además que «si hiciéramos las cosas mejor, ganaríamos más», aunque reconoce que «en los últimos años hemos experimentado un crecimiento demasiado intenso, incluso ostentoso, que sin una buena gestión puede provocar desequilibrios». Añade que «estamos tomando conciencia de que sí, hemos crecido, pero ese crecimiento ha generado desequilibrios: ambientales, económicos, estructurales, de servicios, entre otros».

En cuanto al futuro, sostiene que «el turismo a nivel mundial seguirá creciendo alrededor de un 3% interanual. Si vamos a continuar creciendo, pero debemos procurar que ese crecimiento no genere nuevos desequilibrios».

Menos barcos, pero mayor poder adquisitivo

Durante el año 2024, el Puerto de la Bahía de Cádiz recibió a un total de 695.171 cruceristas, cifra que supone el récord histórico en la capital, y que representa un incremento del 2% con respecto al año anterior. Este aumento en el número de turistas que desembarcaron en la capital gaditana se logró a pesar de una ligera disminución en el número de escalas de cruceros, que fueron 333, mientras que en 2023 la cifra fue de 347. Es decir, a pesar de que la cifra de cruceros bajó un 4%, el dato de cruceristas fue un 3% mayor. Para entender la dimensión y el crecimiento de los cruceros en Cádiz, en 1994 llegaron 90 cruceros al muelle gaditano con 35.304 cruceristas a bordo. Treinta años más tarde, en 2024, 333 cruceros con 696.146 cruceristas.

En 2025, la situación es bastante parecida, según las previsiones que maneja en estos momentos la Autoridad Portuaria, en noviembre llegarán un total de 42 cruceros a Cádiz y otros 21 barcos en diciembre, por lo que la cifra total será de 325 cruceros en el global del año. Llegan cruceros más pequeños, pero sus clientes tienen un mayor poder adquisitivo y efectúan un mayor gasto en la capital.

No obstante, estudios publicados certifican que los cruceristas que desembarcan en la capital gaditana gastan entre 60 y 80 euros durante su escala. Cádiz es de las ciudades de España en las que menos gastan, ya que en otras capitales de provincia, como en Valencia, el gasto oscila entre los 80 y los 120 euros, mientras que el gasto promedio en Barcelona oscila entre los 120 y 200 euros. En Bilbao, el gasto medio se encuentra entre 120 y 150 euros, mientras que en Palma de Mallorca un crucerista puede desembolsar hasta 180 euros.

Hay varias razones que pueden ayudar a entender el motivo por el que en Cádiz los cruceristas gastan menos que en otras ciudades. En primer lugar, porque en ciudades como Barcelona o Palma de Mallorca los cruceros suelen hacer escalas más largas y en algunos casos incluyen pernoctaciones, lo que puede llevar a los pasajeros a cenar en los restaurantes de la zona, y pueden llegar a hacer excursiones más completas. Por otro lado, Barcelona, por ejemplo, es puerto base, lo que significa que los cruceristas empiezan o acaban allí su travesía. En muchos casos, turistas procedentes de diversos rincones de España aterrizan en la ciudad varios días antes de comenzar el crucero, e incluso al acabar pueden ampliar su estancia.

Cádiz es puerto base para la compañía MSC desde el año 2024. En enero de 2024, hasta 73 personas embarcaban en el MSC Euribia en su primera escala en el puerto gaditano. Esta opción de que los cruceristas embarquen en Cádiz con mayor regularidad, provocaría un impacto positivo en los negocios de la zona, ya que muchos de ellos harían noche en los hoteles de la capital y consumirían en los bares y restaurantes.