El 'gas de la risa' se infla entre la juventud gaditana: «Preocupa por lo novedoso, su fácil disponibilidad y por el bajo coste»

Es 14 de septiembre. Quedan pocas horas para que las vacaciones de verano se terminen y los jóvenes vuelvan a las clases. La juventud de toda la provincia exprime los últimos coletazos antes de abrir de nuevo los libros. Sin embargo, un grupo de menores dice adiós al verano entre carcajadas que no hacen gracia.

La Policía Local de Chiclana recibe el aviso de que en la Ermita de Santa Ana hay un grupo de jóvenes que «gritan» y «ensucian» el parque. Los agentes se personan en el lugar y a su llegada se percatan de algo que les llama la atención: restos de globos. Ya los han visto antes, al igual que las dos bombonas de óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa', que están revoleadas por el suelo. La intervención no es un hecho puntual, es la confirmación de la presencia de una droga en auge entre jóvenes que preocupa a las autoridades y a los expertos por su «fácil disponibilidad» y los «riesgos» para la salud.

Según fuentes policiales consultadas por LA VOZ de Cádiz, el consumo recreativo de esta sustancia ha aumentado en un 50% respecto a 2024 en localidades gaditanas como Chiclana, donde se tuvo constancia del uso lúdico del óxido nitroso por primera vez durante las fiestas de Carnaval de 2024. «Es un hecho que cada vez se está dando más a menudo pero aún no es algo de todos los días», afirman estas mismas fuentes, que aseguran que el uso lúdico del óxido nitroso se extiende por el resto de la provincia.

Prueba de ello son también las incautaciones de 'gas de la risa' listo para su distribución ilegal que se han llevado a cabo en los últimos meses por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ejemplo, el pasado mes de enero, en Jerez, la Policía Local confiscó 19 bombonas de óxido nitroso del almacén de un local de la zona norte de la localidad. Además, ese mismo día se hallaron otras ocho más en un vehículo que circulaba a gran velocidad por las inmediaciones del establecimiento.

A pesar de que el autoconsumo de esta sustancia no es ilegal, debido a que el 'gas de la risa' no está clasificado como droga tóxica, estupefaciente ni sustancia psicotrópica, su distribución a terceros con fines recreativos está prohibida y puede ser constitutiva de un delito contra la salud pública. De esta manera, el óxido nitroso solo puede comercializarse con fines industriales, alimentarios o médicos, y su suministro a menores de edad está considerado una infracción grave, que puede conllevar una multa de entre 3.001 y 15.000 euros, según el artículo 37.3.b de la Ley 4/1997, de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas de Andalucía.

Sin embargo, y aunque en localidades como Chiclana «ya hay algún punto en el que se vende de forma clandestina», uno de los principales escollos es que los jóvenes pueden hacerse con esta sustancia a través de internet. Además, según señalan diversas fuentes, las pruebas de detección de drogas no detectan estas sustancias. «Hemos detectado algún que otro siniestro vial donde el conductor es posible que hubiere consumido estas sustancias», relatan.

Chiclana ha sido la primera localidad gaditana en poner de relieve la presencia de 'gas de la risa' entre su juventud para intentar pinchar el globo y dar a conocer los peligros que conlleva. «Somos conscientes de que el consumo del gas de la risa se está extendiendo entre los jóvenes de Chiclana de una forma peligrosa, puesto que cada vez son más los jóvenes y a una menor edad los que se están apuntando a esta 'moda', pese a su peligrosidad», lamentó Fede Díaz, concejal de Juventud, quien advirtió que el óxido nitroso «no se trata de ninguna broma». «Por eso, hacemos un llamamiento a los jóvenes de Chiclana para que no caigan en la tentación y actúen de forma responsable, puesto que puede ser peligroso para su salud, con consecuencias que pueden llegar a ser graves».

En España, solo un 0,3% de la población entre 15 y 64 años afirma haber probado alguna vez el óxido nitroso, según el Observatorio Español de las Drogas y Adicciones, publicado en 2024. No obstante, fue en el informe del año anterior cuando se incluyó por primera vez el 'gas de la risa' ante el aumento de su consumo recreativo, que suele producirse de manera «puntual».

Preocupa la falta de información

Actualmente, ni en Proyecto Joven ni en el Servicio Provincial de Drogodependencias de la Diputación de Cádiz se han registrado casos de jóvenes que requieran atención o tratamiento por consumo de óxido nitroso, algo que los expertos atribuyen a un fenómeno todavía reciente en la provincia. «A nosotros nos llega cuando ya tenemos el problema hinchado. Ahora, preocupa por lo novedoso, por la fácil disponibilidad y por el bajo coste. Es una droga barata«, explica Sebastián Verdugo, responsable de Prevención del Servicio Provincial de Adicciones.

Alejandro es psicólogo en El Puerto de Santa María y a su consulta tampoco han llegado casos relacionados con el óxido nitroso. «De este tema no nos está llegando nada porque a nosotros cuando nos llega una persona es porque ya es la familia la que está presionando, son los que están viendo el problema, y ese tipo de consumo está mucho más asociado a un consumo social, entre amigos, una cosa a la que no se le da la importancia que tiene realmente», explica el psicólogo, quien añade que la sociedad desconoce lo que es.

Es más, debido a la falta de información, los propios jóvenes que consumen este gas desconocen los riesgos que asumen cada vez que lo inhalan. Y eso es uno de los factores más preocupantes. «Quizá lo más preocupante de esto es que las personas que se acercan al consumo de óxido nitroso, por una parte, lo hacen sin una información clara sobre los riesgos», expresa Claudio Vidal, psicólogo y director estatal de Energy Control, un programa de intervención desde la reducción de riesgos en el ámbito de los consumos recreativos de drogas de la Asociación Bienestar y Desarrollo. Pese a que actualmente se consume mayoritariamente de manera ocasional —según la EUDA—, al experto le «preocupa» que pueda haber personas que desarrollen un uso crónico e intensivo del óxido nitroso, que sí puede aumentar el riesgo de tener complicaciones. En este sentido, el director estatal de Energy Control asegura que «ahora mismo estamos en un momento en el que hay más gente que se acerca a este tipo de consumo de la que había antes» y afirma que «en algunos casos están llegando a las urgencias hospitalarias».

El riesgo, a un clic

Con tan solo un clic, jóvenes gaditanos, también menores de edad, ponen en riesgo su salud con globos inflados de óxido nitroso que provocan una breve sensación de euforia o risa incontrolable. «Al ser un gas muy soluble y de absorción rápida, se difunde por el sistema nervioso central de manera inmediata tras su inhalación, produciendo los efectos en menos de un minuto y con una duración máxima de entre 15 y 45 minutos, dependiendo de la dosis inhalada», señala un informe del Ministerio de Sanidad. Aunque algunos menores perciben el 'gas de la risa' como una sustancia «inocente», sus efectos pueden ser graves. A corto plazo, el óxido nitroso puede provocar mareos, pérdida de coordinación o desmayos, así como hipoxia, náuseas o vómitos. Si su uso se prolonga, los riesgos aumentan: puede causar daño neurológico por déficit de vitamina B12, hormigueo o entumecimiento de extremidades, y trastornos mentales o respiratorios. Además, inhalar el gas directamente del cartucho, al estar tan frío, puede causar quemaduras en la boca.

Por todo ello, se hace vital la labor de prevención. Chiclana va a impulsar una campaña en colegios y medios de comunicación para informar y formar a la ciudadanía de las consecuencias de esta práctica; sin embargo, como señala Sebastián Verdugo, este tipo de iniciativas pueden provocar el efecto contrario al «despertarle la curiosidad» a otros jóvenes que desconocían estas sustancias. El debate sobre las campañas de prevención están a la orden del día. Pedro Chaves, psicólogo de EDUCA Chiclana, sostiene que «la información solo suma y previene de las consecuencias que tiene el consumo«. La clave, según el director de Energy Control, es hacerle llegar la información solo a quienes están en contacto con el óxido nitroso.

El consumo recreativo de esta sustancia aumentó considerablemente en países europeos como Países Bajos, Dinamarca o Francia a partir de 2017, cuando comenzó a popularizarse su venta en tiendas físicas y online y en mayores cantidades, según la Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA). Y el fenómeno parece haber llegado al sur de la Península. En parques y plazas, los globos desinflados vuelven a aparecer al amanecer, como la pista silenciosa de una nueva droga que se abre paso entre la juventud, entre risas que esconden perjuicios para la salud.