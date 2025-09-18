Los gaditanos orgullosos de su historia podrán conseguir la ciudadanía romana

El Ayuntamiento de Cádiz, que inaugura este viernes 19 de septiembre la segunda edición del programa municipal 'Orgullos@s de nuestra historia' dedicado este año a Cádiz Romana, invita a la participación de la ciudadanía gaditana con la puesta en marcha del pasaporte 'Tessera gaditana', con el que cualquier persona podrá conseguir la ciudadanía romana gaditana.

Este documento se podrá sellar en el Torreón de Puerta de Tierra, en el centro cultural de la calle Ancha,16, en el castillo de Santa Catalina, en la Casa del Obispo y en el Teatro del Títere Tía Norica.

El pasaporte se podrá conseguir en cualquiera de las exposiciones de estos espacios o descargándola en la página web de Cádiz Romana en el siguiente enlace: https://cadizromana.es/tessera-gaditana/

Este diploma 'Civitatis Romanae' es similar a los diplomas que las personas recibían por los méritos logrados ante el senado y el pueblo de Roma.