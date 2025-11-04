Una foto, una alerta, una solución: Cádiz activa la aplicación 'Línea Verde'

El Ayuntamiento de Cádiz ha puesto este martes 4 de noviembre en marcha la plataforma digital de participación ciudadana 'Línea Verde', una herramienta que permitirá a los vecinos comunicar incidencias urbanas directamente al consistorio a través de esta aplicación móvil. La herramienta digital está operativa desde hoy mismo.

José Carlos Teruel, concejal de Medio Ambiente, ha destacado en la presentación que «esta aplicación nos va a permitir tener una comunicación más directa y eficaz con los ciudadanos, mejorando la respuesta ante cualquier problema que pueda surgir en la vía pública, desde el mantenimiento urbano hasta cuestiones de limpieza o seguridad».

Asimismo, 'Línea Verde', desarrollada por la empresa Ambientum está disponible de forma gratuita tanto en Google Play como en App Store. Su funcionamiento es sencillo. El usuario selecciona el tipo de incidencia (como alumbrado, limpieza, aceras o mobiliario urbano), toma una fotografía del problema y la envía a través de la aplicación. El sistema geolocaliza automáticamente el punto exacto y remite el aviso al área municipal correspondiente.

Teruel ha explica que el proceso «permite dar trazabilidad a cada incidencia y priorizar las intervenciones según su urgencia o el peligro que suponga». De este modo, un bache en la calzada, una tapa levantada o una farola fundida pueden comunicarse en cuestión de segundos, agilizando la respuesta técnica.

Una aplicación que ya utiliza más de 500 ayuntamientos españoles

El concejal gaditano ha garantizado que la aplicación «funciona correctamente», pues ya es utilizada en más de 500 ayuntamientos españoles, permitiendo al ciudadano enviar incidencias de forma inmediata.

«Esta comunicación digital va a permitir una trazabilidad completa de la incidencia, lo que facilita priorizar las actuaciones en función de su gravedad o peligro», ha aseverado Teruel. Además, el sistema permitirá que el ciudadano reciba respuesta sobre el estado de su aviso, fomentando así la transparencia y la colaboración vecinal.

Un canal de comunicación y alertas

Más allá de la gestión de incidencias, 'Línea Verde' servirá también como canal de información municipal. A través de notificaciones, los usuarios podrán recibir avisos sobre cortes de tráfico, alertas meteorológicas o noticias relevantes del municipio.

El concejal ha subrayado que esta iniciativa se enmarca dentro de la apuesta del Ayuntamiento por la administración digital y la participación ciudadana, al tiempo que ha pedido la comprensión de los vecinos durante los primeros días de funcionamiento, que servirán de «periodo de rodaje» para ajustar detalles técnicos.

Teruel ha recordado que el Ayuntamiento de Cádiz ya dispone de diversas vías de comunicación con los ciudadanos -como el correo electrónico, las redes sociales o el teléfono-, pero con esta nueva herramienta «damos un paso más hacia una gestión más eficiente, moderna y participativa del mantenimiento urbano».

En las próximas semanas, el consistorio gaditano irá evaluando el funcionamiento de la aplicación y la respuesta ciudadana, con el objetivo de mejorar la atención y priorización de incidencias dentro de los recursos disponibles.

José Carlos Teruel ha agradecido el trabajo de los técnicos y ha evidenciado que «queremos que sean los propios gaditanos quienes nos ayuden a cuidar la ciudad, enviándonos esa fotografía diaria de cómo está Cádiz».