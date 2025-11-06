La Escuela Virogas ofrecerá cortes de pelo gratuitos en la calle Plocia de Cádiz

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cádiz aprobará este viernes 7 de noviembre la autorización para que la Escuela Profesional de Barbería Virogas lleva a cabo una actividad formativa y solidaria en el espacio público. La iniciativa consistirá en la realización de cortes de pelo gratuitos a los viandantes que deseen participar de manera voluntaria, en la calle Plocia.

Esta iniciativa, enmarcada dentro de las actividades prácticas del centro formativo, tiene como objetico acercar el oficio de la barbería a la ciudadanía y ofrecer una experiencia real a los alumnos que se están formando en el sector. Además, busca fomentar la interacción entre el alumnado y el público, al tiempo que se brinda un servicio gratuito con un componente social y participativo.

La Escuela Virogas, reconocida en la ciudad por su apuesta por la formación profesional de calidad, desarrolla regularmente este tipo de propuestas en colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, reforzando el vínculo entre la enseñanza y el entorno urbano.

Este viernes, tras la celebración de la Junta de Gobierno, se sabrán todos los detalles de esta acción.