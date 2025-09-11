Entran las casetas de obras en Valcárcel: «Ya está todo preparado»

Entrada de una caseta de obras en el recinto de Valcárcel

Este jueves han comenzado a entrar las casetas de obras en el recinto de Valcárcel, lo que significa que las obras comenzarán en los próximos días, en las próximas horas. La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez, ha destacado que «se está haciendo todo el acopio del material, ya está la maquinaria allí y ya está todo preparado».

Cabe recordar que el alcalde de la capital gaditana, Bruno García, afirmó que las obras comenzarían este semana, aunque no pudo precisar una fecha exacta.

Un convenio entre el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y la UCA

El edificio, titularidad de la Diputación, va a tener un uso universitario, aunque aún se desconoce cuál será, y cuenta ya con una financiación superior a los 20 millones de euros. De estos, 3 corresponden a la Junta de Andalucía, otros 3 a la Diputación, que además también pone el edificio, un mínimo de 5 millones por parte del Ayuntamiento de Cádiz y una estimación en torno a los 10 millones por parte la Universidad de Cádiz en los próximos años para la adecuación de los espacios a uso universitario.

El Ayuntamiento de Cádiz se encargará de la urbanización de todo el entorno y, además, construirá en la trasera un gran espacio público para el barrio de La Viña y para toda la ciudad.

La Junta de Andalucía y la Diputación se encargarán de financiar la rehabilitación del edificio, asumiendo Diputación la redacción del proyecto y la ejecución de las obras. La Universidad de Cádiz, por su parte, lo dotará de contenido universitario.