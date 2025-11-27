Encendido del alumbrado de Navidad de Cádiz: cuándo y a qué hora se encienden las luces

El Ayuntamiento de Cádiz dará comienzo este viernes 28 de noviembre a la Navidad con el acto de inauguración oficial del alumbrado extraordinario. María Moreno protagonizará este tradicional acto que será a partir de las 19:00 horas en la plaza de San Juan de Dios. La bailaora gaditana encarnará al Espíritu de la Luz, una metáfora de la esperanza, la tradición y el arte gaditano que ilumina la ciudad y que encaja con la temática de esta campaña, 'Una Navidad para Cádiz'. Un espectáculo en el que se fusionarán flamenco, música sinfónica ligera, efectos especiales y lumínicos y la arquitectura, convirtiendo el propio Ayuntamiento y la plaza en un escenario vivo.

Un espectáculo inaugural que irá seguido de la actuación del grupo gaditano 'Puro Cádiz' que interpretarán villancicos flamencos en este acto de bienvenida a la época más mágica del año.

Desde el Ayuntamiento han reservado una plataforma para personas con movilidad reducida situada frente a la iglesia de San Juan de Dios. Se recomienda la llegada con antelación suficiente por las calles Sopranis o San Juan de Dios.

Nuevas luces

Para esta Navidad, se ha renovado el diseño del 50% de los adornos que darán luz a las calles del centro histórico y de extramuros. En total, 65 calles y 22 plazas.

Una de las grandes novedades es el nuevo espectáculo de luz y sonido en la plaza San Juan de Dios con tres pases diarios, a las 19, 20 y 21 horas. La plaza se convertirá en un bosque mágico de Navidad y crearán un pasillo de luz y naturaleza en el que una bóveda luminosa envolverá a los visitantes. Cada arco se compone de dos grandes ramas de árboles que se inclinan y se encuentran en la zona alta, a 12 metros de altura.

Otra de los estrenos será el árbol de Navidad de la plaza de la Catedral. Con 17 metros de altura, cuenta con luces led, bolas doradas y burdeos y, cómo no, una gran estrella coronando la estructura.

El horario de la iluminación extraordinaria de Navidad será el siguiente: desde las 18 horas hasta las doce de la noche, del 30 de noviembre al 6 de enero. Los días 28 y 29 de noviembre; así como los días 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 de diciembre y 2 y 3 de enero, el horario se ampliará hasta la 1 de la madrugada, extendiéndose los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, hasta las 3 de la madrugada.

Parques de la Navidad

También desde este viernes abrirán al público los parques de Navidad de la Plaza de San Antonio y de la Plaza de España. El horario de lunes a viernes será de 15:30 a 23:00 horas y de 11:30 a 23:00 horas los días festivos. A partir del 18 de diciembre, el horario de apertura se ampliará de 11:30 a 23:00 horas.

La teniente de alcalde de Fiestas, Beatriz Gandullo, ha asegurado que este viernes comienza oficialmente la Navidad para la ciudad, la campaña más importante del año, no sólo por su impacto económico en nuestro tejido local sino por la vida que aporta a nuestros barrios y por la ilusión con la que la vive la ciudadanía. Por eso, hemos querido llegar a más espacios y a más barrios ofreciendo casi 150 actividades y espectáculos durante la Navidad».