Los empresarios lamentan la marcha de Carnival del astillero de Cádiz: «La gente joven se verá afectada»

El presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC) José Andrés Santos no ha tenido reparos en valorar una decisión que afecta sobremanera al mercado labora en la provincia de Cádiz y en concreto a la Bahía gaditana. «No nos ha cogido por sorpresa», ha reconocido.

La decisión de la compañía de cruceros norteamericana Carnival de abandonar el astillero de Cádiz ha sido un jarro de agua fría importante por la enorme cantidad de carga de trabajo que se pierde con esta decisión. La empresa no traerá más barcos a reparar a la planta de la capital gaditana, por lo que ha decidido finalmente suspender todos sus contratos y reservas de dique con el astillero gaditano después del problema sufrido el pasado junio con motivo de la huelga del Metal. Carga de trabajo que ahora se marcha al astillero francés de Marsella.

Al respecto Santos, en una entrevista en los micrófonos de COPE Cádiz, explica que «lo veíamos venir. Cuando hubo un conflicto laboral en Marsella toda esa carga de trabajo se vino a Cádiz y ahora pasa al revés«. En este sentido, el presidente de los empresarios destaca que «no siempre se tiene que ir a una huelga cuando hay un conflicto laboral. En este convenio se ha planteado un escenario de estabilidad y mejora para los trabajadores sobre todo porque la industria auxiliar es la que sufre siempre las tensiones en los conflictos laborales en las que buscan contratos a largo plazo».

Santos avisa que «este convenio ayuda pero lo que se vivió con la huelga va a afectar al astillero de Cádiz». Y es que el presidente de la CEC cree que las consecuencias negativas pueden continuar. «Lo lamento porque la gente joven que se iba a incorporar al sector van a ver desincentivadas la idea de incorporarse».

Una huelga del metal que duró semanas y que para el representante de los empresarios fue «desmesurada. De los 25 detenidos que hubo solo 3 eran trabajadores del metal por lo que fue una huelga política, vinieron exministras para arengar a las masas. Insisto, hay que hacer una reflexión colectiva. Los negociadores de los convenios pueden trabajar sin una huelga de por medio«.

Lo ocurrido con Carnival vino a coalición de su crucero 'Liberty' que entró en el dique del astillero gaditano el pasado 1 de junio para una varada técnica y el pintado de su casco. La faena estaba prevista para 25 días, sin embargo, la compañía decidió adelantar la salida de Cádiz ante la amenaza de huelga. La empresa con esta medida quería asegurar su llegada a Nueva Orleans (EE UUU) a finales de junio para garantizar los viajes que ya están programados desde el 6 de julio.

No olvida en este sentido muchas de las cosas que se dijeron durante esos días de protesta. «En la huelga del metal se hablaba de esclavitud y todo eso era populismo porque seguramente el que lo decía no había trabajado en su vida en el sector. No se le puede dar altavoz a alguien que no es representante de nada«, reconoce el presidente de la CEC.

Más temas:

Empresarios

Cádiz