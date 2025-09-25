Elsa Punset abre la segunda jornada del Blue Zone Forum llamando al «optimismo» como forma de vida

La escritora y divulgadora Elsa Punset, una de las voces más reconocidas en el ámbito de la inteligencia emocional, ha sido la encargada de abrir la segunda jornada del Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025 en Cádiz capital con un discurso en el que ha hecho una llamada a «ser optimistas, a tener una visión positiva para sentirnos mejor y mejorar nuestra vida».

«Hay que proteger nuestra alegría«, ha dicho Punset en su intervención, en la que ha hecho llamadas a la participación del público asistente, apelando a los jóvenes que llenaban el auditorio, y recordando que »la velocidad en la que estamos inmersos en el mundo de hoy es un problema«.

En su opinión, «el exceso de estrés mata la alegría», por lo que ha ofrecido «claves» para la salud mental y física, como ha recogido Zona Franca de Cádiz en una nota.

Al igual que la jornada del miércoles, la de este jueves ha estado «repleta de conocimiento y de información» con expertos pertenecientes a distintos ámbitos y con temáticas diversas.

De esta forma, además del espacio dedicado al Foro de Financiación de IberoBio, por la mañana se ha llevado a cabo la mesa sobre eólica marina moderada por José Luis Trillo, director de la empresa Atridel, en la que han participado Rodrigo Ballesteros, senior advisor de la Embajada de Noruega en España, José Luis Inogés, esponsable de Desarrollo de Negocio de Navantia Seanergies, y César Martín, responsable de Infraestructuras en Área de Competitividad e Innovación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

La jornada de la mañana ha contado también con la presencia de Nacho Dean, aventurero y explorador, primera persona en la historia en dar la vuelta al mundo caminando, atrayendo al público joven asistente. En concreto, a estudiantes de seis institutos de la provincia interesados en materias como el emprendimiento, con la mesa protagonizada por Ana Oliveras, directora de Tops Gamers Academy, pionera en el sector de los eSports y premio Challenge Play for Women en diciembre de 2018.

Por la tarde, el sector naval es la protagonista con la mesa 'El naval español desde el prisma regional. Visión de los clústeres y asociaciones regionales', moderada por el presidente del Clúster Marítimo Español, Javier Garat, y las intervenciones de los responsables de los clúster de Andalucía e Islas Baleares y del Centro Tecnológico Naval y del Mar.

La segunda parte de esta mesa está moderada por el presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz y cuenta con la participación de los representantes del Foro Marítimo Vasco, además de los clúster de Cantabria y Canarias.

Durante la jornada ha habido mesas sobre acceso a la financiación, innovación, casos de empresas como Petaca Chico y el espacio dedicado a 'Genera tu idea de negocio con Lego'.

Durante la mañana ha habido un flujo constante de visitantes a la zona de stands, donde se ofrecen demostraciones en vivo sobre algunos productos innovadores que están desarrollando distintas startups, algunas de ellas que participan en el programa de aceleración de la incubadora de la Zona Franca de Cádiz.

La jornada del viernes, en la que se clausurará el Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025, tendrá como arranque el programa 'Hoy por Hoy' de Angels Barceló de la Cadena Ser, que se emite en directo desde el Palacio de Congresos.

Además, Emilio Duró protagonizará la ponencia estrella con la que se cerrará el evento y habrá un espacio que tendrá a la mujer como protagonista con el Foro Blue Women, al igual que en la anterior edición, un espacio reservado en exclusiva para la presencia femenina en el sector azul.

El Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025 se enmarca en el proyecto ZF Blue Core-Vivero de Empresas 4.0, financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional dentro del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2021-2027, a través de la Fundación Incyde.

Más temas:

España

Cádiz