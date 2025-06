Una afectada en la emergencia social en Javier de Burgos, 19 explota en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz

Vecinos, colectivos, representantes del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz, representantes de dos partidos políticos de la ciudad y personas solidarias participaron este pasado miércoles en una concentración en apoyo a las familias de Javier de Burgos, 19, en lucha por su «derecho a una vivienda digna frente a los abusos de la Sareb». Se reclamaba su inmediato realojo.

El delicado asunto ha llegado al Pleno ordinario del Ayuntamiento de Cádiz este jueves con dos propuestas.

Adelante Izquierda Gaditana (AIG) elevaba inicialmente una moción en defensa de las cinco familias de la infravivienda de Javier de Burgos, 19. La coalición de izquierdas exigía con su propuesta a la Sareb que actuara «de urgencia» en el inmueble, «realojando previamente a sus vecinos y vecinas en el propio término municipal de Cádiz» mientras duran las obras. Ante «la inacción que viene demostrando la Sociedad», se reclamaba al Ayuntamiento que reubicara a esas familias «de manera inmediata y transitoria en la capital gaditana».

La propuesta impulsada posteriormente por el Partido Popular (PP), la primera que se ha tratado en este Pleno, era la siguiente: «Propuesta del Grupo Municipal Popular solicitando a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) una pronta solución para las familias residentes en la finca sita en c/ Javier de Burgos, 19».

La propuesta ha salido hacia adelante con los votos a favor del PP y el PSOE y la abstención de AIG. Esto adelantaba en su intervención la concejala de la coalición de izquierdas Helena Fernández, sin pensar en el rodillo de la mayoría absoluta del PP y las nulas opciones de que su iniciativa viera la luz: «Consideramos que la medida está incompleta. Por eso nos abstenemos y nos ceñimos a nuestra propuesta, que sí recoge que si no interviene la Sareb tiene que hacerlo el Ayuntamiento...«.

Anteriormente, el popular José Manuel Cossi presentaba el punto, la propuesta. El teniente del alcalde del Ayuntamiento del Ayuntamiento hablaba de «una emergencia social». «La punta del iceberg, un caso duro. El titular público, Sareb, ha tardado en dar respuesta», resumía.

La situación es la siguiente. La oposición cree que debe intervenir el Ayuntamiento a la hora de buscar una alternativa habitacional a estas cinco familias afectadas, que están viviendo en infierno, y el equipo de Gobierno no mira para otro lado pero deja claro que el tema es responsabilidad del Sareb, una empresa pública estatal.

El Sareb, como ha apuntado el portavoz socialista Óscar Torres, ha ofrecido a una familia afectada una alternativa en San Fernando. «Una casa digna, pero en San Fernando. Cuando la familia tiene su vida en Cádiz, tiene a los niños escolarizados en Cádiz... Sareb ha llegado tarde y mal. Como Ayuntamiento, como ciudad, debemos dar una respuesta», explicaba Óscar Torres, que ha recriminado risas al popular Pablo Otero. Otero ha dicho que no se reía de la situación, sino de lo que estaba manifestando el portavoz socialista.

Tras acaloradas intervenciones, al final del debate ha intervenido el alcalde de Cádiz. Ha dicho Bruno García, con talante serio: «El señor Óscar Torres ha hablado de la casa de los horrores. El Sareb, que es el Gobierno de España, que es el Gobierno de Pedro Sánchez, lo ha permitido. No señale a Servicios Sociales, no señale al señor Otero, se hace un trabajo brutal. No haga demagogia, se lo pido, ese es un camino muy corto».

Tras acabar de hablar el alcalde, una de las personas afectadas, Khaoula Ben-Kassem, madre de cuatro hijos, ha tomado la palabra desesperada sin dejar que le callaran la boca. Ha sido un momento tenso y el alcalde la ha emplazado a hablar cuando finalizara el Pleno «incluso con los tres partidos políticos» con representación en el Ayuntamiento.

La propuesta

El Grupo Popular de Cádiz, en su propuesta, pide a Sareb una solución para las familias de Javier de Burgos, 19 y la rehabilitación de la finca.

Los populares instan a su vez a que con carácter urgente se acometan las actuaciones de mantenimiento, seguridad e inspección técnica necesarias en el resto de inmuebles de su propiedad en la ciudad.

El PP asegura que la situación que atraviesan las familias residentes en la finca de Javier de Burgos, 19 «ha vuelto a evidenciar las carencias de coordinación entre administraciones y la necesidad urgente de garantizar condiciones de habitabilidad dignas en los inmuebles gestionados por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)«.

Este edificio, propiedad de Sareb, ha experimentado durante años un notable deterioro por la falta de mantenimiento, colocando a cinco familias en una situación límite. Tras varios requerimientos institucionales, Sareb ha iniciado por fin actuaciones urgentes de seguridad en el inmueble.