Diputación pide a la Junta que incluya el nuevo Hospital de Cádiz en los presupuestos de 2026

La Diputación Provincial de Cádiz ha aprobado por unanimidad instar a la Junta a que incluya una partida para el nuevo Hospital Regional de Cádiz en los presupuestos de 2026 que se presentarán próximamente. En concreto, la propuesta del PSOE pide a la administración regional que presupueste el inicio de los procesos administrativos y jurídicos de la nueva infraestructura sanitaria.

Cabe recordar que el pasado 2 de octubre se celebró la primera reunión entre la Zona Franca, el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía, en la que administración andaluza aceptó la propuesta del Consorcio anunciado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de ceder la parcela de la antigua CASA para la construcción del nuevo edificio hospitalario.

Las partes informaron que tendían una reunión técnica de «forma inminente» para cerrar los términos concretos del convenio para firmarlo lo antes posible y seguir avanzando en un proyecto clave para Cádiz. A día de hoy, esa segunda reunión no se ha producido. Al primer encuentro en la sede de la Zona Franca acudió Rocío Hernández como consejera de Salud de la Junta antes de su dimisión por la crisis de los cribados del cáncer mama. A priori, en la próxima reunión estará el nuevo consejero, Antonio Sanz.

Según ha podido saber LA VOZ DE CÁDIZ, desde Zona Franca tienen toda la documentación interna preparada a la espera de que la Junta de Andalucía cierre la fecha. Por otro lado, fuentes de la Junta insisten en que los técnicos siguen trabajando, pero aún no ponen fecha para esa segunda reunión.

«Parece que solo busca la polémica y el bloqueo»

Óscar Torres, diputado provincial del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, durante su intervención, ha criticado que hayan pasado 20 días desde la primera reunión y que «no haya noticia noticias de un encuentro entre los técnicos». El cambio en la Consejería de Salud, con la llegada de Antonio Sanz, «ha ralentizado» el calendario de reuniones, a pesar «de lo que podríamos pensar con su llegada».

Desde la bancada socialista se han recordado los tres intentos por parte del Ayuntamiento de Cádiz para comprar el suelo del Hospital a la Zona Franca, y que el Consorcio siempre rechazó porque quería que fuese la Junta de Andalucía quien efectuase dicha operación, aunque finalmente, el pasado 12 de septiembre, María Jesús Montero anunciase por sorpresa una cesión gratuita. «Es una de las noticias más importantes para la ciudad y para la Bahía de Cádiz de los últimos años», ha asegurado Torres.

Por su parte, desde José Manuel Cossi, diputado del Partido Popular y delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Cádiz , ha señalado que «es sorprendente que usted hable de un retraso de 20 días que ser produzca una reunión con los técnicos», cuando «llevamos un año y medio trabajando en soluciones viables».

Desde el PP coinciden con el PSOE en que se trata de «un proyecto que la ciudad de Cádiz necesita». Aún así, Cossi ha criticado a Torres por su actitud: «Parece que solo busca la polémica y el bloqueo».