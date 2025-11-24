Denuncian la «vergonzosa» situación del paritorio del Hospital del Puerta del Mar de Cádiz

El pasado 23 de enero de 2025, CCOO deel hospital Puerta del Mar denunció públicamente la grave situación en la que se encuentra el paritorio. Desde el sindicato lamentan que «diez meses después, a fecha de hoy, seguimos sin recibir información ni observar mejoras sustanciales en esta unidad tan esencial para la atención sanitaria de la población».

Asimismo añaden que «el 11 de noviembre de este año, se produjo un importante salidero de agua en el , del que disponemos material gráfico que evidencia la magnitud del incidente. Lamentablemente, este no ha sido un hecho aislado. Este sábado 22 de noviembre, a primera hora de la mañana, se originó otro gran salidero debido a la rotura de una tubería, generando una situación crítica en plena actividad asistencial. El personal tuvo que trasladarse al quirófano 15 porque estaba entrando agua en el quirófano 14 que era donde trabajaban. Tuvieron que trasladar la cuna y el equipamiento necesario para una cesárea urgente, (me comenta angustiada, una profesional de la unidad) y que están trabajando en condiciones claramente inapropiadas para una unidad de estas características«.

Las salas de dilatación 3 y 4 continúan cerradas por su proximidad a la zona afectada, lo que dificulta aún más el funcionamiento normal del servicio. Esta realidad es ya insostenible para pacientes y profesionales.

Desde CCOO inciden en que «la grave falta de financiación, que impide acometer las reparaciones necesarias, se suma a la escasez de personal y al evidente deterioro de la infraestructura, que se está viendo superada por la falta de mantenimiento adecuado. Mientras tanto, la Dirección del centro permanece impasible, y el SAS tampoco ha dado respuesta efectiva a esta situación, priorizando alguna intervención en otras unidades por motivos que desconocemos, pese a la importancia crítica del paritorio para cualquier hospital comarcal. Debido a la escasa financiación el Hospital Universitario de Puerta del Mar necesita una reforma integral, pero para eso necesita una gran dotación económica que nunca la obtienen de la junta de Andalucía, siempre se quedan cortos en los presupuestos y se va parcheando a duras penas y cerrando controles para no contratar al personal«.

Desde Comisiones Obreras, «consideramos que el Hospital Universitario de Puerta del Mar no puede mantenerse en estas condiciones, menos aún en un servicio clave como el paritorio. Instamos nuevamente a las autoridades sanitarias competentes a actuar de manera inmediata, que aporte los recursos necesarios para garantizar una atención digna, segura y de calidad«.