Denuncian dos agresiones a sanitarios en el centro de salud El Olivillo de Cádiz

El sindicato Comisiones Obreras denuncia dos nuevas agresiones al personal sanitario, en este caso en el centro de salud El Olivillo, en Cádiz capital. Según una nota de prensa del colectivo, los hechos tuvieron lugar el pasado lunes 8 de septiembre.

La protagonista de este «bochornoso y violento episodio» fue una usuaria que irrumpió en el centro «exigiendo una cura que no estaba indicada clínicamente». Ante el intento de calmar la situación, la respuesta fue «una agresión física directa al sanitario que la atendía».

Horas más tarde, la misma persona regresó al centro de salud, produciéndose esta vez «una agresión verbal» para «amenazar a otra trabajadora sanitaria», llegando a «sembrar el pánico entre profesionales y pacientes presentes».

Desde CCOO denuncian «esta situación inadmisible». «Hemos vuelto a exigir a la Dirección del Distrito la inmediata contratación de personal de seguridad en todos los centros de salud, así como la implementación de medidas preventivas efectivas y urgentes para proteger a nuestros profesionales, que se están viendo obligados a trabajar en entornos cada vez más inseguros», recoge el escrito del sindicato.