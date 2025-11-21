Cuenta atrás para la recuperación de Telegrafía sin Hilos: las obras arrancan en 2026

En Cádiz se pondrán en marcha a comienzos de 2026 las obras para restaurar las instalaciones de Telegrafía sin Hilos, un espacio deportivo que actualmente permanece cerrado. Las pistas superiores llevan una década sin uso y el deterioro llevó a clausurar el complejo por completo en 2022.

Así lo ha anunciado el alcalde, Bruno García, este viernes en la Junta de Gobierno Local. Además de otros trabajos de rehabilitación como la reparación de la fachada del Museo de las Cortes, la actualización de la climatización en la piscina de Astilleros y la contratación del servicio de limpieza para los parques caninos.

El coste de la intervención en Telegrafía sin Hilos asciende a 954.547 euros, tras adjudicarse el contrato con un presupuesto inicial de algo más de un millón. Se estima que los trabajos se desarrollarán durante diez meses.

Pista de skate y una cancha de baloncesto 3x3

El proyecto es ambicioso y contempla una renovación integral. En primer lugar, se impermeabilizará la cubierta para evitar filtraciones. Después, se transformarán los espacios deportivos: en la parte superior habrá circuitos de calistenia, parkour y gimnasia urbana; y, en la zona inferior, se habilitará una pista de skate y una cancha de baloncesto 3×3.

Además, se eliminará el vallado existente y se habilitará un nuevo acceso desde la calle Conil hacia la plaza. También se revisará por completo el sistema de iluminación.

El alcalde gaditano ha destacado que esta obra devolverá el recinto «al uso vecinal»,mejorando significativamente un equipamiento que estaba en un estado lamentable y con problemas legales que entorpecían su normal funcionamiento.

Por último, durante la misma Junta de Gobierno se ha dado luz verde a otras actuaciones.Una intervención de 14.000 euros para restaurar la fachada del museo en dos meses, la reforma del sistema de climatización de la piscina de Astilleros por 76.000 euros y un contrato por 64.000 euros para el mantenimiento de cuatros parques caninos, que dan servicio a más de 14.000 perros registrados en la ciudad actualmente.

